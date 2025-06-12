Свиридова скрыла подробности отношений с сыном, которого она бросила в детстве

Алена Свиридова – женщина непростой судьбы, в юности ей пришлось пожертвовать отношениями с ребенком ради мечты стать артисткой.

В восьмидесятых, после развода с первым супругом, певице пришлось принять непростое решение – оставить сына Васю с отцом, который позже вместе с ребенком переехал в Канаду. По словам Алены, Василий долго обижался на мать, особенно в подростковом возрасте, говорил, что чувствовал себя "брошенным на четыре года".

Однако со временем Алене Свиридовой удалось наладить отношения с сыном, которого она бросила в детстве. Как рассказала артистка, помог честный и прямой диалог, и в итоге ребенок принять выбор матери.

"Когда он мне еще в подростковом возрасте эти "предъявы" делал, я ему сказала: "Вася, ну вот скажи, у тебя есть мечта, подумай, чего бы ты хотел очень сильно? И вот скажи, ты готов поступиться этой мечтой?» Вася человек честный, он сказал: «Я понял».

Больше мать и сын к этому вопросу не возвращались. Более того, с возрастом ребенок стал для Алены Свиридовой другом. По словам артистки, незнакомые люди даже могут принять их за брата и сестру.

"Сейчас, конечно, он такой мой дружок, и мне с ним так классно, так весело. У нас не закрывается рот, когда мы вместе," – с улыбкой делится Алена.

Они обсуждают разные темы, размышляют и получают удовольствие от споров и бесед друг с другом. Эта "интеллектуальная игра", как называет их общение певица, подчеркивает глубину связи.

Чтобы наверстать упущенное в детстве, Алена и Василий ищут любые способы, чтобы провести время вместе. Недавно певица специально прилетела в Лос-Анджелес из Мексики, где отдыхала, чтобы две недели побыть с Василием, вырвавшимся из Канады. Они сняли дом, путешествовали и даже начали записывать подкаст с интригующим названием "Вася Пупкин и мать его".