Анна Асти взвыла из-за жутких нагрузок: Едва справляюсь

Киркорову вынесли страшный вердикт Тесты Объявлено об уходе легендарной актрисы Игры Сонник

Топ новостей недели

Весь мир прощается с культовым актером, режиссером и писателем – еще один талант взмыл в небеса Весь мир прощается с культовым актером, режиссером и писателем – еще один талант взмыл в небеса Тест: отгадайте фильм СССР по 1 кадру с моремТест: отгадайте фильм СССР по 1 кадру с морем Тест: отгадайте название фильма СССР по 1 кадру с дедушкойТест: отгадайте название фильма СССР по 1 кадру с дедушкой Тест: угадайте советский фильм по кадру с усатым актеромТест: угадайте советский фильм по кадру с усатым актером

Лента новостей

Четверг 12 июня

06:47Анна Асти взвыла из-за жутких нагрузок: Едва справляюсь 04:15Свиридова скрыла подробности отношений с сыном, которого она бросила в детстве 00:14Звезда "Фабрики" Колдун откровенно рассказал о скромной жизни после спада популярности 22:47Добавьте это на пятно – и грязная одежда будет как из магазина – быстро и эффективно 21:58Ушла знаменитая актриса театра, кино и телевидения – еще одна звезда взлетела в небеса 20:10Этот пример решат только гении: передвиньте одну спичку и прокачайте мозг на максимум 19:58ТЕСТ: Угадай советский фильм по кадру городского пейзажа 19:33Киркорова подозревают в огромной лжи: Настоящую правду знают только лечащие врачи 19:11Тест: отгадайте фильм СССР по кадру с забором 18:44Чумаков променял жену на поклонниц: Верните моего мужа 17:30Невосполнимая потеря для страны: известная поэтесса скончалась на 39-м году жизни 17:26Тест: отгадайте советский фильм по кадру с музыкантом 16:56Названы самые полезные продукты для кишечника – вы удивитесь! 16:30"Это уже не мои проблемы": Лепс намекнул на расставание с молодой невестой 16:00Галкин* бросил Пугачеву, забрал детей и уехал с Кипра 15:49В Москве начался прием работ на конкурс "Про мой район" 15:42Александр Адабашьян: "Если бы мои внуки разбогатели, я бы ничего не делал!" 15:29Двое из ларца: как отличить амурского тигра от бенгальского – запомните раз и навсегда 15:01Звезда сериала "Воронины" Станислав Дужников лишился части органа 14:44Дочь Анджелины Джоли собралась замуж, но поклонники бьют тревогу: и вот почему 14:36Очистные сооружения в районе в Москворечье-Сабурово модернизируют 13:34Надземные переходы в Москве оборудуют лифтами 13:20Сбежавшая от мужа Саша Савельева столкнулась с новым предательством 12:50Загитову заставили оправдываться за возмутительное поведение: У меня личные границы 11:55Научиться выращивать овощи и узнать секреты ухода за садом можно в парках Москвы 11:54В отцы годится: молодая жена ждет ребенка от звезды сериала "Счастливы вместе" 11:17Бесплатные площадки для воркаута открылись в разных районах Москвы 10:23Тест: отгадайте фильм-сказку СССР по кадру с добрым персонажем 10:08Весь мир оплакивает ушедшего из жизни влиятельнейшего художника 09:09Время истекло: Седокова на грани столкновения с тяжелыми последствиями 06:43Появились тревожные данные о состоянии Киркорова: Очень слабенький 03:32Уличенную в наглом обмане Меган Маркл подвергли жестокой травле 00:16Что нельзя 11 июня, в день Феодосьи Колосятницы, чтобы не принести раздор в семью 22:43Великие по гороскопу: 5 знаков с редчайшими талантами и поддержкой Вселенной 21:32Плачет вся страна: не стало выдающегося артиста и телеведущего – еще одна утрата 21:22Куда сходить в Москве: афиша с 11 по 17 июня 21:17Тест: Угадай советский фильм по кадру с младенцем 20:23Известная певица на фоне стресса начисто лишилась слуха 19:56Врачи сообщили о критическом состоянии Льва Лещенко 19:39Россия и Мир прощаются с известным писателем и поэтом 19:01Превратившийся в Свина Гоша Куценко шокировал публику: Отвратителен 18:30Ушел знаменитый певец, композитор, музыкант и автор песен – мир потерял еще одну легенду 18:11Стоит начать день так и жизнь наполнится смыслом: этому учил нас сам Конфуций 16:47Новая пандемия – какой она будет: доктор Мясников рассказал, когда ждать опасный вирус 16:17Этот простой секрет нужно знать каждому – Омар Хайям выдал его еще 1000 лет назад 16:05Кристину Орбакайте обвиняют в серьезном преступлении: может грозить уголовная ответственность 15:29В Лосином Острове поселились краснокнижные животные 12:39Борисов получил главную роль в Голливуде после триумфа фильма "Анора" 12:25Капитальный ремонт сделают в 13 столичных домах с внутренними дворами 12:02Боня прилюдно заявила о домогательствах влиятельного мужчины: Старый и вонючий
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Анна Асти взвыла из-за жутких нагрузок: Едва справляюсь

Анна Асти взвыла из-за жутких нагрузок: Едва справляюсь
231

Анна Асти столкнулась с серьезными трудностями, связанными с переутомлением.

Певица открыто рассказала о своей загруженности и о том, как это влияет на ее здоровье и личную жизнь. Артистка призналась, что ночной сон стал для нее роскошью, а бешеный ритм работы не оставляет времени на отдых.

"Мне нужно работать и петь, это то, что я люблю делать больше всего", — сказала Анна.

Однако постоянные репетиции, концерты и съемки не дают ей возможности нормально выспаться. "Я едва справляюсь с таким графиком", — взвыла исполнительница. Певица отметила, что без кофе ей было бы сложно справляться с нагрузками. Она активно участвует в создании контента для своих социальных сетей, что также требует много сил и времени.

Из-за плотного рабочего расписания Анна почти не бывает дома, и это привело к тому, что она забросила многие бытовые дела. "Сегодня мама приготовила мне завтрак, потому что у меня не было на это времени", — поделилась певица. Хронический недосып и стресс негативно отразились на ее внешности, что заметили и подписчики.

Кроме того, постоянная занятость повлияла на отношения с супругом. Анна призналась, что ссоры стали более частыми. "Мы все люди, и иногда ругаемся", — сообщила она.

Некоторые коллеги по шоу-бизнесу также выразили обеспокоенность по поводу ее состояния. "Каждый живет по-своему, но стоит задуматься, в правильном ли направлении движется артист", — отметил певец Дмитрий Колдун. "Чтобы быть на пике популярности, иногда приходится жертвовать личным временем", — добавила телеведущая Нелли Ермолаева.

Шоу-бизнес в Telegram

12 июня 2025, 06:47
Анна Асти. Фото: соцсети
Пятый канал✓ Надежный источник

По теме

"Девушка с хорошим телом": Жасмин высказалась о слитых в сеть кадрах голой Анны Асти

Свиридова скрыла подробности отношений с сыном, которого она бросила в детстве

Свиридова скрыла подробности отношений с сыном, которого она бросила в детстве
Алена Свиридова – женщина непростой судьбы, в юности ей пришлось пожертвовать отношениями с ребенком ради мечты стать артисткой. В восьмидесятых, после развода с первым супругом, певице пришлось принять непростое решение – оставить сына Васю с отцом, который позже вместе с ребенком переехал в Канаду.

Звезда "Фабрики" Колдун откровенно рассказал о скромной жизни после спада популярности

Звезда "Фабрики" Колдун откровенно рассказал о скромной жизни после спада популярности
Дмитрий Колдун на днях отметил свой 40-летний юбилей. Однако для певца этот день не ассоциируется с гламурными вечеринками и светскими раутами, а скорее с уютными семейными посиделками. Дмитрий Колдун на днях отметил свой 40-летний юбилей.

Ушла знаменитая актриса театра, кино и телевидения – еще одна звезда взлетела в небеса

Ушла знаменитая актриса театра, кино и телевидения – еще одна звезда взлетела в небеса
Стало известно об уходе знаменитой актрисы театра, кино и телевидения, которая блистала талантом и творческим амплуа в кинолентах и телеэфирах. Уход этой талантливой кинодивы и звезды телеэкрана стал неожиданной потерей для каждого зрителя. Объявлено об уходе талантливой актрисы театра, кино и телевидения, которая шла по творческому пути, проявила актерский и телевизионный дар во множестве фильмов и проектов, которые смотрели, смотрят и будут смотреть не только в Польше, но и в Италии, Франции, США, а также в других странах мира.

ТЕСТ: Угадай советский фильм по кадру городского пейзажа

ТЕСТ: Угадай советский фильм по кадру городского пейзажа
Советское кино подарило нам не только незабываемых персонажей и сюжеты, но и узнаваемые городские пейзажи, которые стали полноправными героями фильмов. Сможете ли вы вспомнить, из какой картины тот или иной кадр?

Киркорова подозревают в огромной лжи: Настоящую правду знают только лечащие врачи

Киркорова подозревают в огромной лжи: Настоящую правду знают только лечащие врачи
Недавняя госпитализация Филиппа Киркорова, продлившаяся три недели и сопровождавшаяся полной изоляцией артиста, сильно встревожила его поклонников. В период отсутствия связи в Сети появлялись тревожные сообщения, вплоть до информации о реанимации и развитии некроза тканей, что порождало самые мрачные предположения относительно состояния здоровья певца. Неожиданное появление артиста "в свете" с заявлением о том, что "все обошлось" и он чувствует себя хорошо, успокоило многих, однако часть фанатов до сих пор предполагают, что это была разовая акция и лечение еще не закончено. Филиппа Киркорова подозревают в огромной лжи, поскольку его диагноз, озвученный широкой публике, продолжает вызывать вопросы.

Выбор читателей

10/06ВтрУшел знаменитый певец, композитор, музыкант и автор песен – мир потерял еще одну легенду 10/06ВтрБезвременно ушла последняя внучка великого русского деятеля: еще одна потеря для мира 10/06ВтрТест: угадайте фильм СССР по кадру с героями за столом 10/06ВтрПлачет вся страна: не стало выдающегося артиста и телеведущего – еще одна утрата 11/06СрдТест: отгадайте фильм-сказку СССР по кадру с добрым персонажем 10/06ВтрТест: Угадай советский фильм по кадру с младенцем