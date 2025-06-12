Анна Асти взвыла из-за жутких нагрузок: Едва справляюсь

Анна Асти столкнулась с серьезными трудностями, связанными с переутомлением.

Певица открыто рассказала о своей загруженности и о том, как это влияет на ее здоровье и личную жизнь. Артистка призналась, что ночной сон стал для нее роскошью, а бешеный ритм работы не оставляет времени на отдых.

"Мне нужно работать и петь, это то, что я люблю делать больше всего", — сказала Анна.

Однако постоянные репетиции, концерты и съемки не дают ей возможности нормально выспаться. "Я едва справляюсь с таким графиком", — взвыла исполнительница. Певица отметила, что без кофе ей было бы сложно справляться с нагрузками. Она активно участвует в создании контента для своих социальных сетей, что также требует много сил и времени.

Из-за плотного рабочего расписания Анна почти не бывает дома, и это привело к тому, что она забросила многие бытовые дела. "Сегодня мама приготовила мне завтрак, потому что у меня не было на это времени", — поделилась певица. Хронический недосып и стресс негативно отразились на ее внешности, что заметили и подписчики.

Кроме того, постоянная занятость повлияла на отношения с супругом. Анна призналась, что ссоры стали более частыми. "Мы все люди, и иногда ругаемся", — сообщила она.

Некоторые коллеги по шоу-бизнесу также выразили обеспокоенность по поводу ее состояния. "Каждый живет по-своему, но стоит задуматься, в правильном ли направлении движется артист", — отметил певец Дмитрий Колдун. "Чтобы быть на пике популярности, иногда приходится жертвовать личным временем", — добавила телеведущая Нелли Ермолаева.