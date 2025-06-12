Звезда "Фабрики" Колдун откровенно рассказал о скромной жизни после спада популярности

Дмитрий Колдун на днях отметил свой 40-летний юбилей. Однако для певца этот день не ассоциируется с гламурными вечеринками и светскими раутами, а скорее с уютными семейными посиделками.

Дмитрий Колдун на днях отметил свой 40-летний юбилей. Однако для певца этот день не ассоциируется с гламурными вечеринками и светскими раутами, а скорее с уютными семейными посиделками. Вокалист уже почти 25 лет счастлив в браке со своей школьной любовью Викторией. Их роман начался в юности и, как видно, прошел проверку временем.

После взлета на музыкальный Олимп благодаря "Фабрике", Дмитрий столкнулся с непростыми испытаниями. Его дружба с продюсером Виктором Дробышем не выдержала давления амбиций, и певец решил попробовать свои силы на международной арене — конкурсе "Евровидение".

Несмотря на отсутствие поддержки от своего наставника, он сумел занять шестое место, что стало значительным достижением для представителя Беларуси. Однако после этого его карьера пошла на спад, и о былой популярности уже не шло речи.

Тем не менее, Дмитрий не растерялся и нашел в себе силы продолжать. Сегодня он востребован в родной стране и активно гастролирует в России. Хотя о прежнем блеске и славе уже не вспоминается, сам певец не переживает по этому поводу. Главное для него — это гармония между сценической деятельностью и личной жизнью.

С Викторией они воспитывают двоих детей — сына и дочь. Дмитрий не стремится заставлять своих детей идти по его стопам. Он считает, что важно дать им возможность выбирать свой путь. "Я всегда окружен семьей и близкими друзьями. На нашей свадьбе было всего 25 человек, и я думаю, что день рождения отметим также скромно", — делится он в интервью.

Хотя дочь иногда проявляет интерес к музыке, пытаясь повторять то, что видит по телевизору, никаких серьезных заявлений о желании стать артисткой от нее не поступало. Дмитрий считает, что это нормально — позволить детям самим решать, чем они хотят заниматься в жизни.