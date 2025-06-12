Звезда "Фабрики" Колдун откровенно рассказал о скромной жизни после спада популярности

Киркорову вынесли страшный вердикт Тесты Объявлено об уходе легендарной актрисы Игры Сонник

Топ новостей недели

Весь мир прощается с культовым актером, режиссером и писателем – еще один талант взмыл в небеса Весь мир прощается с культовым актером, режиссером и писателем – еще один талант взмыл в небеса Тест: отгадайте фильм СССР по 1 кадру с моремТест: отгадайте фильм СССР по 1 кадру с морем Тест: отгадайте название фильма СССР по 1 кадру с дедушкойТест: отгадайте название фильма СССР по 1 кадру с дедушкой Тест: угадайте советский фильм по кадру с усатым актеромТест: угадайте советский фильм по кадру с усатым актером

Лента новостей

Среда 11 июня

00:14Звезда "Фабрики" Колдун откровенно рассказал о скромной жизни после спада популярности 22:47Добавьте это на пятно – и грязная одежда будет как из магазина – быстро и эффективно 21:58Ушла знаменитая актриса театра, кино и телевидения – еще одна звезда взлетела в небеса 20:10Этот пример решат только гении: передвиньте одну спичку и прокачайте мозг на максимум 19:58ТЕСТ: Угадай советский фильм по кадру городского пейзажа 19:33Киркорова подозревают в огромной лжи: Настоящую правду знают только лечащие врачи 19:11Тест: отгадайте фильм СССР по кадру с забором 18:44Чумаков променял жену на поклонниц: Верните моего мужа 17:30Невосполнимая потеря для страны: известная поэтесса скончалась на 39-м году жизни 17:26Тест: отгадайте советский фильм по кадру с музыкантом 16:56Названы самые полезные продукты для кишечника – вы удивитесь! 16:30"Это уже не мои проблемы": Лепс намекнул на расставание с молодой невестой 16:00Галкин* бросил Пугачеву, забрал детей и уехал с Кипра 15:49В Москве начался прием работ на конкурс "Про мой район" 15:42Александр Адабашьян: "Если бы мои внуки разбогатели, я бы ничего не делал!" 15:29Двое из ларца: как отличить амурского тигра от бенгальского – запомните раз и навсегда 15:01Звезда сериала "Воронины" Станислав Дужников лишился части органа 14:44Дочь Анджелины Джоли собралась замуж, но поклонники бьют тревогу: и вот почему 14:36Очистные сооружения в районе в Москворечье-Сабурово модернизируют 13:34Надземные переходы в Москве оборудуют лифтами 13:20Сбежавшая от мужа Саша Савельева столкнулась с новым предательством 12:50Загитову заставили оправдываться за возмутительное поведение: У меня личные границы 11:55Научиться выращивать овощи и узнать секреты ухода за садом можно в парках Москвы 11:54В отцы годится: молодая жена ждет ребенка от звезды сериала "Счастливы вместе" 11:17Бесплатные площадки для воркаута открылись в разных районах Москвы 10:23Тест: отгадайте фильм-сказку СССР по кадру с добрым персонажем 10:08Весь мир оплакивает ушедшего из жизни влиятельнейшего художника 09:09Время истекло: Седокова на грани столкновения с тяжелыми последствиями 06:43Появились тревожные данные о состоянии Киркорова: Очень слабенький 03:32Уличенную в наглом обмане Меган Маркл подвергли жестокой травле 00:16Что нельзя 11 июня, в день Феодосьи Колосятницы, чтобы не принести раздор в семью 22:43Великие по гороскопу: 5 знаков с редчайшими талантами и поддержкой Вселенной 21:32Плачет вся страна: не стало выдающегося артиста и телеведущего – еще одна утрата 21:22Куда сходить в Москве: афиша с 11 по 17 июня 21:17Тест: Угадай советский фильм по кадру с младенцем 20:23Известная певица на фоне стресса начисто лишилась слуха 19:56Врачи сообщили о критическом состоянии Льва Лещенко 19:39Россия и Мир прощаются с известным писателем и поэтом 19:01Превратившийся в Свина Гоша Куценко шокировал публику: Отвратителен 18:30Ушел знаменитый певец, композитор, музыкант и автор песен – мир потерял еще одну легенду 18:11Стоит начать день так и жизнь наполнится смыслом: этому учил нас сам Конфуций 16:47Новая пандемия – какой она будет: доктор Мясников рассказал, когда ждать опасный вирус 16:17Этот простой секрет нужно знать каждому – Омар Хайям выдал его еще 1000 лет назад 16:05Кристину Орбакайте обвиняют в серьезном преступлении: может грозить уголовная ответственность 15:29В Лосином Острове поселились краснокнижные животные 12:39Борисов получил главную роль в Голливуде после триумфа фильма "Анора" 12:25Капитальный ремонт сделают в 13 столичных домах с внутренними дворами 12:02Боня прилюдно заявила о домогательствах влиятельного мужчины: Старый и вонючий 11:54Выставка агитплакатов времен Великой Отечественной войны открылась на ВДНХ 10:49Харламов сделал однозначное заявление о беременности Ковальчук
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Звезда "Фабрики" Колдун откровенно рассказал о скромной жизни после спада популярности

Звезда "Фабрики" Колдун откровенно рассказал о скромной жизни после спада популярности
271

Дмитрий Колдун на днях отметил свой 40-летний юбилей. Однако для певца этот день не ассоциируется с гламурными вечеринками и светскими раутами, а скорее с уютными семейными посиделками.

Дмитрий Колдун на днях отметил свой 40-летний юбилей. Однако для певца этот день не ассоциируется с гламурными вечеринками и светскими раутами, а скорее с уютными семейными посиделками. Вокалист уже почти 25 лет счастлив в браке со своей школьной любовью Викторией. Их роман начался в юности и, как видно, прошел проверку временем.

После взлета на музыкальный Олимп благодаря "Фабрике", Дмитрий столкнулся с непростыми испытаниями. Его дружба с продюсером Виктором Дробышем не выдержала давления амбиций, и певец решил попробовать свои силы на международной арене — конкурсе "Евровидение".

Несмотря на отсутствие поддержки от своего наставника, он сумел занять шестое место, что стало значительным достижением для представителя Беларуси. Однако после этого его карьера пошла на спад, и о былой популярности уже не шло речи.

Тем не менее, Дмитрий не растерялся и нашел в себе силы продолжать. Сегодня он востребован в родной стране и активно гастролирует в России. Хотя о прежнем блеске и славе уже не вспоминается, сам певец не переживает по этому поводу. Главное для него — это гармония между сценической деятельностью и личной жизнью.

С Викторией они воспитывают двоих детей — сына и дочь. Дмитрий не стремится заставлять своих детей идти по его стопам. Он считает, что важно дать им возможность выбирать свой путь. "Я всегда окружен семьей и близкими друзьями. На нашей свадьбе было всего 25 человек, и я думаю, что день рождения отметим также скромно", — делится он в интервью.

Хотя дочь иногда проявляет интерес к музыке, пытаясь повторять то, что видит по телевизору, никаких серьезных заявлений о желании стать артисткой от нее не поступало. Дмитрий считает, что это нормально — позволить детям самим решать, чем они хотят заниматься в жизни.

Шоу-бизнес в Telegram

12 июня 2025, 00:14
Дмитрий Колдун. Фото: Феликс Грозданов
MK.ru✓ Надежный источник

По теме

Колдун объяснил половое воздержанием желанием сохранить мощную потенцию надолго

"Все бывает": Дмитрий Колдун откровенно высказался о разводе с женой

Ушла знаменитая актриса театра, кино и телевидения – еще одна звезда взлетела в небеса

Ушла знаменитая актриса театра, кино и телевидения – еще одна звезда взлетела в небеса
Стало известно об уходе знаменитой актрисы театра, кино и телевидения, которая блистала талантом и творческим амплуа в кинолентах и телеэфирах. Уход этой талантливой кинодивы и звезды телеэкрана стал неожиданной потерей для каждого зрителя. Объявлено об уходе талантливой актрисы театра, кино и телевидения, которая шла по творческому пути, проявила актерский и телевизионный дар во множестве фильмов и проектов, которые смотрели, смотрят и будут смотреть не только в Польше, но и в Италии, Франции, США, а также в других странах мира.

ТЕСТ: Угадай советский фильм по кадру городского пейзажа

ТЕСТ: Угадай советский фильм по кадру городского пейзажа
Советское кино подарило нам не только незабываемых персонажей и сюжеты, но и узнаваемые городские пейзажи, которые стали полноправными героями фильмов. Сможете ли вы вспомнить, из какой картины тот или иной кадр?

Киркорова подозревают в огромной лжи: Настоящую правду знают только лечащие врачи

Киркорова подозревают в огромной лжи: Настоящую правду знают только лечащие врачи
Недавняя госпитализация Филиппа Киркорова, продлившаяся три недели и сопровождавшаяся полной изоляцией артиста, сильно встревожила его поклонников. В период отсутствия связи в Сети появлялись тревожные сообщения, вплоть до информации о реанимации и развитии некроза тканей, что порождало самые мрачные предположения относительно состояния здоровья певца. Неожиданное появление артиста "в свете" с заявлением о том, что "все обошлось" и он чувствует себя хорошо, успокоило многих, однако часть фанатов до сих пор предполагают, что это была разовая акция и лечение еще не закончено. Филиппа Киркорова подозревают в огромной лжи, поскольку его диагноз, озвученный широкой публике, продолжает вызывать вопросы.

Тест: отгадайте фильм СССР по кадру с забором

Тест: отгадайте фильм СССР по кадру с забором
Женя Лукашин говорил, что делать, если у вас нету тети, дома, собаки и друга. А если у вас нет забора, то самое время пройти этот тест от команды "Дни.ру"! Отгадайте фильм СССР по кадру с забором и наберите 5/5 правильных ответов! В этом увлекательном испытании вас ждут 5 вопросов и 5 изображений из 5 кинолент советского производства.

Чумаков променял жену на поклонниц: Верните моего мужа

Чумаков променял жену на поклонниц: Верните моего мужа
Необычная ситуация произошла на премьере фильма "Больше чем футбол" в Москве. Известная певица и экс-солистка группы "Блестящие" Юлия Ковальчук оказалась вынуждена буквально "отбивать" своего супруга, популярного артиста Алексея Чумакова, от назойливого внимания поклонников и журналистов.

Выбор читателей

10/06ВтрУшел знаменитый певец, композитор, музыкант и автор песен – мир потерял еще одну легенду 10/06ВтрБезвременно ушла последняя внучка великого русского деятеля: еще одна потеря для мира 10/06ВтрТест: угадайте фильм СССР по кадру с героями за столом 10/06ВтрПлачет вся страна: не стало выдающегося артиста и телеведущего – еще одна утрата 11/06СрдТест: отгадайте фильм-сказку СССР по кадру с добрым персонажем 10/06ВтрТест: Угадай советский фильм по кадру с младенцем