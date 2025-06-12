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Четверг 12 июня

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"Давайте восклицать!": 5 главных хитов Булата Окуджавы

"Давайте восклицать!": 5 главных хитов Булата Окуджавы
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12 июня – всегда памятное время для россиян, но именно в 2025 году эта дата вдвойне особая. Сегодня не только 23-летие утвержденного в 2002 году праздника Дня России, но и 28 лет со дня ухода из жизни одного из самых проникновенных бардов России.

Булат Окуджава — творец с большим потенциалом, который был не только музыкальным гением, но и мастером слова. И хотя до наших дней он не дожил 28 лет своей жизни, его хиты, пропитанные ощущающейся мягкостью и ироничным подтекстом, стали гимном нескольких поколений, передавая их желания, веру и переживания.

В день ухода барда 12 июня одни волнения: сегодня пора освежить память и отметить 5 самых главных хитов Окуджавы, ставших отдельными сокровищами в российском шоу-бизнесе. Их нужно оберегать денно и нощно — давайте!

Фото: @gtrfmusic

"Виноградная косточка"

Этот хит – хвала дням жизни, любви и веры. В ней по-детски простые словечки соединяются в мудрое иносказание о том, как из малюсенькой косточки может вымахать целый виноградник, как из малюсенького шага может вымахать большое достижение.

"Молитва"

В этом хите Окуджава обращается к Всевышнему, желая не о величии или изобилии, а о даре любви и милосердия. Простой мотив и глубокие словоформы передают обстановку личной молитвы, напитывая душу спокойствием и верой. Очень актуально 12 июня!

"Песенка о бумажном солдатике"

Этот, на первый взгляд, детский хиточек, в действительности нужен большим! Ощутимая аллегория о судьбе человека, о противоборстве желания и действительности, об отваге и доброте.

"Полночный троллейбус"

Что выдающегося в этом хите? Ночной троллейбус на время становится знаком жизни, мчащейся сквозь мрак ночи. Пассажиры – это мы, люди, со своими успехами и огорчениями, суевериями и переживаниями!

Фото: @gtrfmusic

"Давайте восклицать"

Этот хит – громкий гимн позитива и вере в лучшее. К чему нас агитирует мастер слова Окуджава? Питать жизнь, ценить моменты времени и глубоко выражать свои ощущения.

Сотворенные Окуджавой хиты – это не просто шоу-бизнес! Это — целая планета, пропитанная глубокими смыслами и волнениями. Они наставляют нас быть добрее, глубже, отважнее. Они передают ценность любви, дружелюбия и веры в себя.

Так давайте же в этот день (12 июня) восклицать, любить и ощущать жизнь, как наставлял и продолжает наставлять бессмертный бард!

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12 июня 2025, 18:45
Фото: Raphael AI / Дни.ру
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Фоторепортаж

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Фото: Ingram Images / Global Look Press / www.globallookpress.com
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