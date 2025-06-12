Тест: отгадайте фильм-сказку СССР по кадру со злым персонажем

Не ищите лучшего момента, чтобы пройти новый тест от "Дни.ру"! Прямо сейчас вы сможете еще раз вспомнить любимые фильмы-сказки СССР. Быстро и легко ответить на 5/5 сможет лишь исключительный знаток советского кино. Неужели это вы?

"На лицо ужасные, добрые внутри" — кто это? Не только люди-дикари с острова Невезения из той самой песни Андрея Миронова, но и актеры, которые сыграли в советских фильмах-сказках злых персонажей. Именно они помогли миллионам зрителей СССР научиться различать хорошее от плохого, настоящее от фальшивого и, конечно же, добро от зла. Чтобы отточить этот навык и понять главное, пройдите тест. Он поможет не только вспомнить сюжеты сказочных лент СССР, но и еще раз уловить доброту внутри не самых привлекательных на вид персонажей.

Вас ждут 5 киноснимков, на каждом из них есть только 1 злой герой. Вглядитесь в эти лица и вспомните названия 5 фильмов СССР по картинке, выбрав 1 из 3 вариантов к каждому номеру теста от 1 до 5. Каждый раз выбирайте 1 из 3 обозначений: "а", "б", "в".

Бесспорно, 1 стопкадр из сказочного кино СССР со злым персонажем может вызвать сомнения между 2-мя или 3-мя вариантами ответа, но настоящие любители киношедевров СССР быстрее остальных пройдут тест на максимальные 100 баллов!

Вопросы

1) Для этого советского фильма-сказки придумали название ...

а — После дождичка в четверг (1985)

б — Золотые рога (1972)

в — Сказка о мальчише-Кибальчише (1964)

2) Этот герой из сказочной картины СССР ...

а — Сказка странствий (1983)

б — Финист — Ясный сокол (1975)

в — Айболит-66 (1966)

3) С этим персонажем вы встречались в фильме-сказке СССР ...

а — Приключения Буратино (1975)

б — Незнайка с нашего двора (1983)

в — Приключения Электроника (1979)

4) Этот актер сыграл злого героя в киносказке СССР ...

а — Огонь, вода и медные трубы (1968)

б — Сказка о потерянном времени (1964)

в — Старая, старая сказка (1968)

5) Этот советский фильм-сказка называется ...

а — Весенняя сказка (1971)

б — Веселое волшебство (1969)

в — Варвара краса, длинная коса (1969)

Ответы

1 >>> б — "Золотые рога";

2 >>> в — "Айболит-66";

3 >>> а — "Приключения Буратино";

4 >>> б — "Сказка о потерянном времени";

5 >>> в — "Варвара краса, длинная коса".

Если правильно угадали все 5 сказок со злыми персонажами — это повод поделиться тестом с 5 друзьями!