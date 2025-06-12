Что нельзя делать 12 июня, в Исакиев день, чтобы не попасть в беду с деньгами

12 июня православные верующие отмечают Исакиев день, который также известен как Змеиный праздник или Исаакий-змеевик.

Этот день посвящен святому Исаакию, и в старину он считался особенно удачным для заключения брака. Однако, несмотря на радостные события, существуют определённые народные приметы, которые предостерегают от некоторых действий в этот день.

Что запрещается делать 12 июня

Одним из самых известных запретов является покупка посуды. Считается, что если в Исакиев день приобрести новую посуду, она может треснуть или поломаться. Это, в свою очередь, может привести к финансовым трудностям и проблемам в семье. Если же необходимость в покупке посуды всё же возникла, то существует способ нейтрализовать негативное влияние приметы: необходимо положить в новую посуду монетку. Это действие считается защитным и помогает избежать денежного ущерба.

Обычаи в Исакиев день

Кроме того, 12 июня имеет свои уникальные обычаи и ритуалы. Например, если удастся найти змеиную кожу, ее следует положить под входную дверь. Это действие символизирует мир и взаимопонимание в доме, создавая атмосферу тепла и согласия. Если же пройти мимо и не обратить внимания на змеиную кожу, это может привести к конфликтам и ссорам между близкими людьми.

Приметы о погоде в Исакиев день также имеют большое значение. Например, если слышится крик совы и идут осадки, это может предвещать похолодание. Обильное цветение шиповника считается знаком того, что зима будет суровой. А открывшиеся кувшинки на реке предвещают дожди в ближайшее время.

Исакиев день — это не только день памяти святого Исаакия, но и время, когда важно соблюдать народные приметы и традиции. Они помогают сохранить гармонию в семье и предостеречь от возможных неприятностей. Уважая эти обычаи, можно не только избежать бед, но и привлечь в свою жизнь удачу и благополучие.