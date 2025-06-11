Ушла знаменитая актриса театра, кино и телевидения – еще одна звезда взлетела в небеса

Стало известно об уходе знаменитой актрисы театра, кино и телевидения, которая блистала талантом и творческим амплуа в кинолентах и телеэфирах. Уход этой талантливой кинодивы и звезды телеэкрана стал неожиданной потерей для каждого зрителя.

Объявлено об уходе талантливой актрисы театра, кино и телевидения, которая шла по творческому пути, проявила актерский и телевизионный дар во множестве фильмов и проектов, которые смотрели, смотрят и будут смотреть не только в Польше, но и в Италии, Франции, США, а также в других странах мира. Новый театр в Варшаве сообщил, что ушедшая Эва Далковская отправилась на небо после тяжелой болезни, однако ни причину этого, ни место ухода даже не объявили.

Звездная теледива ушла 8 июня и не дожила до своего дня рождения 10 месяцев и 2 дня — 10 апреля еще одного года жизни она могла бы отметить свое 79-летие. Она исполнила актерские роли более чем в 50 фильмах и сыграла в более чем 50 театральных и телевизионных постановках. При рождении природа наградила ушедшую звездочку высочайшим талантом, но при жизни ее одарили еще несколькими наградами: Бронзовый Крест Заслуги (1979), Офицер Ордена Возрождения Польши (2007), Серебряная Медаль "За заслуги в культуре Gloria Artis" (2007), Командор Ордена Возрождения Польши (2015). Также ушедшая Далковская озвучивала киногероев, но даже за кадром сама выделялась среди них.

Самые яркие киноленты ушедшей Эвы Далковской

1. Ночи и дни (Noce i dnie) — 1975

2. Без наркоза (Bez znieczulenia) — 1978

3. Больница преображения (Szpital przemienienia) — 1978

4. Тело (Cialo) — 2015

Яркие киноленты ушедшей

1. Год спокойного солнца (A Year of the Quiet Sun) — 1984

2. Снега больше не будет (Never Gonna Snow Again) — 2020

3. Тещи (Teściowie) — 2021

4. Тещи 2 (Teściowie 2) — 2023

Еще киноленты

1. Пейзаж после битвы (Krajobraz po bitwie) — 1970

2. Дебют (Debiut) — 1999

3. Три цвета: Белый (Trzy kolory: Biały) — 1994

4. Варшавская битва. 1920 (1920 Bitwa Warszawska) — 2011

Ушедшую актрису театра, кино и телевидения Эву Далковскую отличало от других именно то, что, несмотря на многообразие творческих сфер и проектов, эта дивная медалистка, офицер и командор всегда вела свою личную битву за место Варшавы под солнцем, которую было четко заметно как в кино, так и в жизни. Участницу лент "Ночи и дни", "Снега больше не будет", "Дебют" любили, любят и будут любить не только в мировом сообществе, но и в кругу родных, поклонников, коллег, учеников и в других коллективах. Еще одна звезда взлетела в небеса.