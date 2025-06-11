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Среда 11 июня

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Киркорова подозревают в огромной лжи: Настоящую правду знают только лечащие врачи

Киркорова подозревают в огромной лжи: Настоящую правду знают только лечащие врачи
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Недавняя госпитализация Филиппа Киркорова, продлившаяся три недели и сопровождавшаяся полной изоляцией артиста, сильно встревожила его поклонников. В период отсутствия связи в Сети появлялись тревожные сообщения, вплоть до информации о реанимации и развитии некроза тканей, что порождало самые мрачные предположения относительно состояния здоровья певца. Неожиданное появление артиста "в свете" с заявлением о том, что "все обошлось" и он чувствует себя хорошо, успокоило многих, однако часть фанатов до сих пор предполагают, что это была разовая акция и лечение еще не закончено.

Филиппа Киркорова подозревают в огромной лжи, поскольку его диагноз, озвученный широкой публике, продолжает вызывать вопросы. Согласно информации, циркулирующей в открытых источниках, причиной госпитализации артиста стал ожог второй степени, полученный им на локте во время концерта. Сообщалось, что через две недели после инцидента произошло заражение, которое, в свою очередь, привело к воспалению суставной сумки – бурситу. Учитывая наличие у артиста сахарного диабета, ситуация якобы осложнилась, потребовав длительного, трехнедельного стационарного лечения.

Многие приняли эту версию за истину, однако медицинские специалисты выражают сомнения в ее полной правдоподобности. Пластический хирург Святослав Стрелин в комментарии для журналистов поделился своими профессиональными соображениями, высказав мнение, что настоящей причиной столь долгого пребывания Киркорова в больнице могло быть нечто иное, не связанное напрямую с последствиями ожога второй степени и бурсита.

По мнению доктора Стрелина, лечение ожогов является узкой и своеобразной областью медицины – комбустиологией – со своими особенностями течения раневого процесса. Он отметил, что, исходя из открытой информации, ожог на концерте из-за фейерверков был, артист испытывал боль, его осмотрел врач, и при замене костюма ткани "отдирали" от кожи.

Однако, продолжил хирург, сам факт того, что Киркоров смог продолжить выступление после инцидента и не был госпитализирован сразу, говорит о том, что это был ожог не III или IV степени. Стрелин пояснил, что при таких глубоких поражениях (III-IV степень) обычно характерно развитие ожоговой болезни и глубоких некрозов, требующих специализированной помощи комбустиологов, перевязок с обезболиванием, удаления некротических тканей и внутривенной терапии уже в первые дни после травмы, а не через две недели.

Специалист добавил, что лечение менее тяжелого ожога в амбулаторных условиях проходит гораздо проще, даже при наличии сахарного диабета. По его словам, в таких случаях редко развиваются некрозы и вероятность нагноения мала. Стрелин считает, что получить настолько тяжелое состояние, которое проявилось бы только через две недели, а затем потребовало бы трехнедельного стационарного лечения, да еще и в реанимации, достаточно трудно объяснить ожогом такой степени.

Хирург предположил, что, скорее всего, представители артиста предоставили общественности не всю информацию. У него возникли подозрения, что речь идет не о бурсите с его, как правило, легким течением, даже при декомпенсированном сахарном диабете – особенно у человека, который, как считается, тщательно следит за своим здоровьем.

"Настоящую правду знают только лечащие врачи стационара, но они, безусловно, не будут ее обнародовать", – отметил в завершение Святослав Стрелин.

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11 июня 2025, 19:33
Филипп Киркоров. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"МК"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

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