Тест: отгадайте фильм СССР по кадру с забором

В этом увлекательном испытании вас ждут 5 вопросов и 5 изображений из 5 кинолент советского производства. К каждой картинке предлагается 3 варианта ответа, но правильный из них только 1. Каждый раз выбирайте 1 из 3 букв: "А"; "Б"; "В". Отгадайте без единой ошибки все 5 названий фильмов СССР по 1 кадру с забором и получите за тест заслуженную 5 с плюсом!
Вопросы
1) Эти герои с забором появляются в советской кинокартине ...
А — Вокзал для двоих (1982)
Б — Чучело (1983)
В — Белые росы (1983)
2) Этот забор из фильма СССР под названием ...
А — Вам и не снилось… (1981)
Б — Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна (1981)
В — Приключения Буратино (1975)
3) Эта сцена с забором есть в следующей ленте СССР ...
А — Ты — мне, я — тебе (1976)
Б — Два капитана (1955)
В — Мы из джаза (1983)
4) Этот персонаж с забором замечен в популярном фильме ...
А — Ищите женщину (1982)
Б — Служебный роман (1977)
В — Спортлото-82 (1982)
5) Этот фильм СССР называется ...
А — Максим Перепелица (1955)
Б — Гость с Кубани (1955)
В — Семь стариков и одна девушка (1968)
Ответы
1 >>> В — "Белые росы";
2 >>> Б — "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна";
3 >>> А — "Ты — мне, я — тебе";
4 >>> В — "Спортлото-82";
5 >>> Б — "Гость с Кубани".
Правильно отгадали все 5 кинолент по кадру с забором — ставьте себе 5+!
Сделали 1 ошибку или больше — позвольте себе пройти тест еще раз!