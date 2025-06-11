Тест: отгадайте фильм СССР по кадру с забором

Женя Лукашин говорил, что делать, если у вас нету тети, дома, собаки и друга. А если у вас нет забора, то самое время пройти этот тест от команды "Дни.ру"! Отгадайте фильм СССР по кадру с забором и наберите 5/5 правильных ответов!

В этом увлекательном испытании вас ждут 5 вопросов и 5 изображений из 5 кинолент советского производства. К каждой картинке предлагается 3 варианта ответа, но правильный из них только 1. Каждый раз выбирайте 1 из 3 букв: "А"; "Б"; "В". Отгадайте без единой ошибки все 5 названий фильмов СССР по 1 кадру с забором и получите за тест заслуженную 5 с плюсом!

Вопросы

1) Эти герои с забором появляются в советской кинокартине ...

А — Вокзал для двоих (1982)

Б — Чучело (1983)

В — Белые росы (1983)

2) Этот забор из фильма СССР под названием ...

А — Вам и не снилось… (1981)

Б — Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна (1981)

В — Приключения Буратино (1975)

3) Эта сцена с забором есть в следующей ленте СССР ...

А — Ты — мне, я — тебе (1976)

Б — Два капитана (1955)

В — Мы из джаза (1983)

4) Этот персонаж с забором замечен в популярном фильме ...

А — Ищите женщину (1982)

Б — Служебный роман (1977)

В — Спортлото-82 (1982)

5) Этот фильм СССР называется ...

А — Максим Перепелица (1955)

Б — Гость с Кубани (1955)

В — Семь стариков и одна девушка (1968)

Ответы

1 >>> В — "Белые росы";

2 >>> Б — "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна";

3 >>> А — "Ты — мне, я — тебе";

4 >>> В — "Спортлото-82";

5 >>> Б — "Гость с Кубани".

Правильно отгадали все 5 кинолент по кадру с забором — ставьте себе 5+!