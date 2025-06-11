ТЕСТ: Угадай советский фильм по кадру городского пейзажа

ВОПРОСЫ
Вопрос 1: Из какого советского фильма этот кадр?
а) Я шагаю по Москве
б) Старик Хоттабыч
в) Три тополя на Плющихе
г) Ирония судьбы, или С легким паром!
Вопрос 2: Из какого советского фильма этот кадр?
а) Вокзал для двоих
б) Москва слезам не верит
в) Осенний марафон
г) Мимино
Вопрос 3: Из какого советского фильма этот кадр?
а) Самая обаятельная и привлекательная
б) Служебный роман
в) Мимино
г) Вокзал для двоих
Вопрос 4: Из какого советского фильма этот кадр?
а) Кин-дза-дза!
б) Курьер
в) Афоня
г) Осенний марафон
Вопрос 5: Из какого советского фильма этот кадр?
а) Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
б) Иван Васильевич меняет профессию
в) Операция “Ы” и другие приключения Шурика
г) Бриллиантовая рука
Вопрос 6: Из какого советского фильма этот кадр?
а) Девушка без адреса
б) Три тополя на Плющихе
в) Я шагаю по Москве
г) Покровские ворота
Вопрос 7: Из какого советского фильма этот кадр?
а) Операция “Ы” и другие приключения Шурика
б) Москва слезам не верит
в) Служебный роман
г) Иван Васильевич меняет профессию
ОТВЕТЫ
- б) Старик Хоттабыч
- б) Москва слезам не верит
- б) Служебный роман
- в) Афоня
- в) Операция "Ы" и другие приключения Шурика
- г) Покровские ворота
- г) Иван Васильевич меняет профессию