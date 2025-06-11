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Среда 11 июня

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ТЕСТ: Угадай советский фильм по кадру городского пейзажа

ТЕСТ: Угадай советский фильм по кадру городского пейзажа
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Советское кино подарило нам не только незабываемых персонажей и сюжеты, но и узнаваемые городские пейзажи, которые стали полноправными героями фильмов. Сможете ли вы вспомнить, из какой картины тот или иной кадр?

ВОПРОСЫ

Вопрос 1: Из какого советского фильма этот кадр?

Фото: кадр из кинофильма

а) Я шагаю по Москве
б) Старик Хоттабыч
в) Три тополя на Плющихе
г) Ирония судьбы, или С легким паром!

Вопрос 2: Из какого советского фильма этот кадр?

Фото: кадр из кинофильма

а) Вокзал для двоих
б) Москва слезам не верит
в) Осенний марафон
г) Мимино

Вопрос 3: Из какого советского фильма этот кадр?

Фото: кадр из кинофильма

а) Самая обаятельная и привлекательная
б) Служебный роман
в) Мимино
г) Вокзал для двоих

Вопрос 4: Из какого советского фильма этот кадр?

Фото: кадр из кинофильма

а) Кин-дза-дза!
б) Курьер
в) Афоня
г) Осенний марафон

Вопрос 5: Из какого советского фильма этот кадр?

Фото: кадр из кинофильма

а) Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
б) Иван Васильевич меняет профессию
в) Операция “Ы” и другие приключения Шурика
г) Бриллиантовая рука

Вопрос 6: Из какого советского фильма этот кадр?

Фото: кадр из кинофильма

а) Девушка без адреса
б) Три тополя на Плющихе
в) Я шагаю по Москве
г) Покровские ворота

Вопрос 7: Из какого советского фильма этот кадр?

Фото: кадр из кинофильма

а) Операция “Ы” и другие приключения Шурика
б) Москва слезам не верит
в) Служебный роман
г) Иван Васильевич меняет профессию

ОТВЕТЫ

  1. б) Старик Хоттабыч
  2. б) Москва слезам не верит
  3. б) Служебный роман
  4. в) Афоня
  5. в) Операция "Ы" и другие приключения Шурика
  6. г) Покровские ворота
  7. г) Иван Васильевич меняет профессию

Шоу-бизнес в Telegram

11 июня 2025, 19:58
Фото: кадр из кинофильма
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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