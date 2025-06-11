ТЕСТ: Угадай советский фильм по кадру городского пейзажа

Советское кино подарило нам не только незабываемых персонажей и сюжеты, но и узнаваемые городские пейзажи, которые стали полноправными героями фильмов. Сможете ли вы вспомнить, из какой картины тот или иной кадр?

ВОПРОСЫ

Вопрос 1: Из какого советского фильма этот кадр?

а) Я шагаю по Москве

б) Старик Хоттабыч

в) Три тополя на Плющихе

г) Ирония судьбы, или С легким паром!

Вопрос 2: Из какого советского фильма этот кадр?

а) Вокзал для двоих

б) Москва слезам не верит

в) Осенний марафон

г) Мимино

Вопрос 3: Из какого советского фильма этот кадр?

а) Самая обаятельная и привлекательная

б) Служебный роман

в) Мимино

г) Вокзал для двоих

Вопрос 4: Из какого советского фильма этот кадр?

а) Кин-дза-дза!

б) Курьер

в) Афоня

г) Осенний марафон

Вопрос 5: Из какого советского фильма этот кадр?

а) Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика

б) Иван Васильевич меняет профессию

в) Операция “Ы” и другие приключения Шурика

г) Бриллиантовая рука

Вопрос 6: Из какого советского фильма этот кадр?

а) Девушка без адреса

б) Три тополя на Плющихе

в) Я шагаю по Москве

г) Покровские ворота

Вопрос 7: Из какого советского фильма этот кадр?

а) Операция “Ы” и другие приключения Шурика

б) Москва слезам не верит

в) Служебный роман

г) Иван Васильевич меняет профессию

ОТВЕТЫ