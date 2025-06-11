Невосполнимая потеря для страны: известная поэтесса скончалась на 39-м году жизни

Причины смерти знаменитости не раскрываются.

Российская культура переживает большую потерю: ушла из жизни известная поэтесса Инна Теплова. Ей было всего 38 лет, когда вечером 11 июня стало известно о ее кончине. Печальную новость первым сообщил известный писатель Захар Прилепин в своем Telegram-канале.

По словам писателя, обстоятельства гибели Тепловой пока неизвестны. Однако он уверенно опроверг возможность суицида, отметив, что эта версия абсолютно исключается. Автор рассказал, что хорошо знал Инну лично, вспоминая совместные выступления на сцене Московского Художественного театра имени Чехова, а также подчеркивая ее дружеские связи с коллегами-поэтами.

Теплова входила в Союз писателей России, активно печатала свои произведения в ведущих изданиях страны ("Литературная газета", "Наш современник", "Аврора") и регулярно участвовала в поэтических антологиях. Она неоднократно становилась лауреатом престижных литературных премий и конкурсов, заслуженно получив признание профессионального сообщества.

Преемники русской литературы потеряли талантливую художницу слова в самом расцвете сил, что вызывает глубокое сожаление и чувство несправедливости среди почитателей её творчества.