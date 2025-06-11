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Среда 11 июня

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Чумаков променял жену на поклонниц: Верните моего мужа

Чумаков променял жену на поклонниц: Верните моего мужа
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Необычная ситуация произошла на премьере фильма "Больше чем футбол" в Москве.

Известная певица и экс-солистка группы "Блестящие" Юлия Ковальчук оказалась вынуждена буквально "отбивать" своего супруга, популярного артиста Алексея Чумакова, от назойливого внимания поклонников и журналистов. Дошло до того, что певица в сердцах заявила, что у нее "украли мужа".

Как сообщает СМИ, Алексей Чумаков после показа фильма задержался, чтобы пообщаться с представителями прессы. Это ожидаемо на любом публичном мероприятии, однако его разговор затянулся, заставив Юлию Ковальчук ждать. Потеряв терпение, певица даже обратилась к одному из знакомых с шутливой просьбой: "Заберите мальчика оттуда, пожалуйста!"

Ситуация, однако, только усугубилась. К Алексею стали активно подбегать поклонницы с просьбами о совместных фотографиях и автографах. Количество желающих пообщаться с артистом стремительно росло, и, в конце концов, Чумаков променял жену на поклонниц. В этот момент терпение Юлии, ожидавшей мужа, окончательно иссякло.

"Верните моего мужа!" — эмоционально воскликнула Ковальчук, наблюдая, как увеличивается толпа фанаток вокруг Алексея.

Напомним, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков являются одной из самых известных и крепких пар российского шоу-бизнеса. Они поженились в 2013 году после пяти лет отношений, продемонстрировав серьезность своих намерений. Пара воспитывает двоих дочерей: Амелия родилась в октябре 2017 года, а о появлении второй дочери, Алисии, Юлия сообщила в июле прошлого года, опубликовав в социальных сетях трогательное фото ножек младенца.

Шоу-бизнес в Telegram

11 июня 2025, 18:44
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
URA.RU✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Малахов, Ковальчук, Водянова: звезды, которые скрывают своих детей

Андрей Малахов. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press / www.globallookpress.com
Наталья Водянова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Ольга Кормухина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com
Алсу. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Елена Захарова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Виктория Дайнеко.Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look / www.globallookpress.com
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Полина Гагарина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press / www.globallookpress.com

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