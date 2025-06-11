Чумаков променял жену на поклонниц: Верните моего мужа

Необычная ситуация произошла на премьере фильма "Больше чем футбол" в Москве.

Известная певица и экс-солистка группы "Блестящие" Юлия Ковальчук оказалась вынуждена буквально "отбивать" своего супруга, популярного артиста Алексея Чумакова, от назойливого внимания поклонников и журналистов. Дошло до того, что певица в сердцах заявила, что у нее "украли мужа".

Как сообщает СМИ, Алексей Чумаков после показа фильма задержался, чтобы пообщаться с представителями прессы. Это ожидаемо на любом публичном мероприятии, однако его разговор затянулся, заставив Юлию Ковальчук ждать. Потеряв терпение, певица даже обратилась к одному из знакомых с шутливой просьбой: "Заберите мальчика оттуда, пожалуйста!"

Ситуация, однако, только усугубилась. К Алексею стали активно подбегать поклонницы с просьбами о совместных фотографиях и автографах. Количество желающих пообщаться с артистом стремительно росло, и, в конце концов, Чумаков променял жену на поклонниц. В этот момент терпение Юлии, ожидавшей мужа, окончательно иссякло.

"Верните моего мужа!" — эмоционально воскликнула Ковальчук, наблюдая, как увеличивается толпа фанаток вокруг Алексея.

Напомним, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков являются одной из самых известных и крепких пар российского шоу-бизнеса. Они поженились в 2013 году после пяти лет отношений, продемонстрировав серьезность своих намерений. Пара воспитывает двоих дочерей: Амелия родилась в октябре 2017 года, а о появлении второй дочери, Алисии, Юлия сообщила в июле прошлого года, опубликовав в социальных сетях трогательное фото ножек младенца.