Галкин* бросил Пугачеву, забрал детей и уехал с Кипра

Поклонники задаются вопросом: "Вернется ли Алла Пугачева в Россию?"

Максим Галкин*, признанный в РФ иноагентом, бросил Аллу Пугачеву, забрал детей и покинул Кипр. Алла Борисовна осталась в полном одиночестве.

Примадонна не смогла присоединиться к мужу и детям в этой поездке. Причина кроется в состоянии здоровья певицы: ей по-прежнему не рекомендуются длительные перелеты. Кроме того, жара, которая установилась на Кипре, также неблагоприятно сказывается на ее самочувствии, делая переезд в более жаркие экзотические страны и вовсе невозможным.

В то время как Алла Пугачева находится в Лимасоле, Максим Галкин* активно делится кадрами отдыха с детьми. На опубликованных в соцсетях фотографиях видно, как отец с двойняшками наслаждаются купанием в бассейне, посещают пляж и принимают солнечные ванны. Подписчики юмориста активно гадают о точном местоположении звездного семейства, предполагая, что они могли отправиться на Сейшелы или в Таиланд.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда Максим Галкин* путешествует с детьми отдельно от супруги. Минувшей зимой он уже отдыхал с Гарри и Лизой на горнолыжном курорте в Альпах, также оставив Аллу Борисовну на Кипре. Двойняшки тем временем заметно выросли. Поклонники отмечают, что Лиза превратилась в настоящую красавицу, а Гарри растет мужественным.

На фоне этих событий в медиапространстве продолжают обсуждать возможное возвращение Аллы Пугачевой в Россию. Сама Примадонна уже почти два года не появляется на Родине. Некоторые ее друзья выражают надежду, что певица все же может вернуться в конце жизни, чтобы быть упокоенной в родной земле.

*Признан в РФ иностранным агентом.