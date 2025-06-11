Тест: отгадайте советский фильм по кадру с музыкантом

"Это уже не мои проблемы": Лепс намекнул на расставание с молодой невестой

Пара Григория Лепса и Авроры Кибы всегда вызывала много вопросов. Многие были потрясены новостью о том, что 62-летний певец Григорий Лепс начал отношения с 19-летней вчерашней школьницей Авророй Кибой.