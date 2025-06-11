Умеющих играть на музыкальных инструментах — много, а хорошо играть — единицы. Так и с советскими фильмами: смотреть их любят все, а помнят только истинные знатоки кинематографа минувшей эпохи. А ведь эпоха СССР была поистине великой! И музыка, и кино были душевными, поучительными, полезными. Сегодня нам остается лишь вспоминать и лелеять те шедевры искусства, которые нам подарил Советский Союз. А еще настало время пройти самый лучший тест: отгадайте советский фильм по кадру с музыкантом. Всего 4 вопроса, 4 картинки и 4 варианта ответа, но правильный из них только 1. На каждом этапе теста выбирайте 1 из 4 названий фильмов, которые обозначены буквами "а", "б", "в", "г". А в конце вас будут ждать правильные ответы!
Вопросы
1) Этот музыкант предстал в советском фильме ...
а — Зигзаг удачи (1968)
б — Гараж (1979)
в — Мимино (1977)
г — Бриллиантовая рука (1968)
2) Это сцена с музыкантами из фильма СССР ...
а — Обыкновенное чудо (1978)
б — Иван Васильевич меняет профессию (1973)
в — Служебный роман (1977)
г — В бой идут одни "старики" (1973)
3) А этот киногерой с инструментом появляется в ленте ...
а — Карнавал (1981)
б — Формула любви (1984)
в — Жестокий романс (1984)
г — Любовь и голуби (1984)
4) Этот персонаж предстал в советском фильме ...
а — Двенадцать стульев (1971)
б — Старики-разбойники (1971)
в — Золотой теленок (1968)
г — Большая перемена (1973)
Ответы
1 >>> г — "Бриллиантовая рука";
2 >>> б — "Иван Васильевич меняет профессию";
3 >>> в — "Жестокий романс";
4 >>> а — "Двенадцать стульев".
Правильно отгадали все 4 советских фильма — это результат на все 100!
Сделали 1 ошибку или больше — это повод пройти тест еще раз!