"Это уже не мои проблемы": Лепс намекнул на расставание с молодой невестой

Пара Григория Лепса и Авроры Кибы всегда вызывала много вопросов.

Многие были потрясены новостью о том, что 62-летний певец Григорий Лепс начал отношения с 19-летней вчерашней школьницей Авророй Кибой. Юную красавицу почти сразу стали подозревать в неискренности, например, продюсер Сергей Дворцов отметил, что подобные девушки готовы пойти на все, чтобы достичь желаемого – получить славу и деньги.

Впервые пара Авроры Кибы и Григория Лепса оказалась в центре внимания в июне 2024 года. Возлюбленных заметили вместе на нескольких мероприятиях, кроме того, оба интриговали разговорами о семье и детях.

Аврора в своих соцсетях писала, что она не "новая интрижка Григория Лепса", у нее есть цель, и это – семья. А Лепс на вопрос о дате свадьбы отвечал: "Летом. Я только не знаю, какого года".

Правда, прошел год, и как многие думают, у Лепса и Кибы закончился пиар-контракт, ну или прошла любовь – завяли помидоры. Судя по всему, влюбленные расстались. В одном из интервью певец резко высказался о девушке, отметив, что она – "прошлое".

"Мне все равно, с кем она и чем занимается. Это уже не мои проблемы, больше не намерен комментировать прошлое", – намекнул на расставание с невестой Лепс.

Охлаждение в отношениях пары связывают еще и с тем, что на данный момент у артиста не все гладко с финансами. Доход от бизнеса просел, да и новый кредит в 300 миллионов "повис" на Лепсе.

Некоторые считают, что, получив медийность и нужные знакомства, Аврора потеряла интерес к немолодому певцу. Вчерашняя школьница настолько осмелела, что начала ссориться с мастодонтами эстрады.

На днях Киба устроила перепалку с Киркоровым, который задал ей прямой вопрос: кто она такая и зачем участвует в "Мастере игры". Артист отметил, что все участники шоу – личности и сделали себя сами, а Аврору знают исключительно как "невесту Лепса". Поначалу она растерялась, отметив, что, вообще-то, не так проста, как кажется, потому что учится в Лондоне и имеет два средних образования. Позднее Киба заявила, что для того, чтобы быть личностью, ей не нужны ни Лепс, ни Киркоров.