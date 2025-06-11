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Александр Адабашьян: "Если бы мои внуки разбогатели, я бы ничего не делал!"

Александр Адабашьян: "Если бы мои внуки разбогатели, я бы ничего не делал!"
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В Сочи продолжается Международный кинофестиваль "Евразия". Президент Джаник Файзиев и депутат Госдумы, председатель Совета АНО "Евразия" Алена Аршинова привезли на Черноморское побережье множество российских и мировых звезд. В том числе и Александра Адабашьян. Он не только представил фильм со своим участием в основном конкурсе, но и выступил на Круглом столе. С художником, режиссером, сценаристом и актером встретился корреспондент "Дни.ру".

Александр Артемович, нынешний год полон юбилеев – исполняется 55 лет вашей дебютной ленте "Спокойный день в конце войны", где вы были художником, 50 лет "Рабе любви" и 35-лет "Мадо, до востребования", где вы дебютировали в качестве режиссера...

А ведь у меня самого тоже юбилей – в августе исполнится 80 лет. Решили с женой и двумя дочками поехать на кораблике в тур на Ваалам – там и отметим.

Ощущаете ли себя на свой возраст?

Физически мне уже за 80. А в душе – в районе 30 (улыбается).

Александр Адабашьян и Сергей Новожилов. Фото: Дни.ру

Но при этом вы до сих пор много снимаете и снимаетесь сами. А в каком качестве вам наиболее комфортно?

Смотря с кем, в какой компании. Например, когда режиссер ленты "Двое в одной жизни" Андрей Зайцев пригласил меня, я, узнав, что моей партнершей будет Светлана Крючкова, сразу ответила "да". Так же было и в картине "Каникулы строгого режима", когда снимался с Алисой Фрейндлих. Но интересно мне не только кино. Например, в столичном театре кукол имени Образцова идет спектакль "Бедные люди" по пьесе, которую я с драматургом Анной Чернаковой написал на основе ранних работ Федора Достоевского.

Александр Адабашьян и Валентина Теличкина. Фото: Дни.ру

Еще вы ставили оперу "Борис Годунов" в Мариинском театре Петербурга! Не устаете, имея столько творческих интересов?

Бывает, что энергии не хватает на перемещения, когда надо носиться куда-то. Когда вспоминаю, что мне уже почти 80, сил как-то меньше становится, поэтому стараюсь про возраст не думать.

Уйти на пенсию не думали?

Если бы мои внуки разбогатели, я бы ничего не делал! (улыбается)

Когда выключаются камеры или софиты и вы приходите домой, каким становитесь?

Я не лежу на диване, вполне могу что-то сделать руками. Я же оканчивал Строгановку (Московское высшее художественно-промышленное училище – Прим. ред.), где, помимо рисунка и скульптуры, учился художественной обработке металлов. Многое умею – работать на токарном и фрезерном станке, делать чеканку и эмаль. Поэтому когда на даче жена строила новый дом, я там был консультантом по строительной части.

А для родных вы – звезда?

Только если с каким-то ироничным отношением говорят про этом, что мне очень нравится. Про великого отца и дедушку, слава богу, не говорят. Хотя могут позвонить – мол, мы вчера тебя по телевизору видели.

Сами-то включаете его?

С удивлением. Вижу, например. в конце передачи анонс какого-то сериала – там мелькают фамилии каких-то новых звезд, мальчики и девочки, о существовании которых я даже не имел представления. Они, оказывается, работали в Голливуде – открывали дверь каким-то известным артистам со словами: "I am the Russian mafia" ("Я – русская мафия" – Прим. ред.). Это какая-то параллельная жизнь, где что-то создается.

Почему дочери и внуки не пошли по вашим стопам?

Кому-то это было не интересно, а кто-то понял, что, может, и хотели, а не получится. А я ни на чем не настаивал. Точно так же и мои родители – мама была учителем немецкого языка, а папа был инженером, а потом стал большим начальником (руководил главным комитетом в Министерстве монтажно-строительных работ – Прим. ред.). В итоге у меня самого одна дочь стала филологом, преподает греческий и древнегреческий языки. А младшая увлеклась буддизмом и уехала жить в Таиланд. У нее там двое детей, серьезный успешный бизнес.

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11 июня 2025, 15:42
Фото: Дни.ру
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Кадр из сериала - Мете (Ураз Каигылароглу). Фото: пресс-служба
Кадр из сериала - Инджила (Джемре Байсел) и Мете (Ураз Каигылароглу). Фото: пресс-служба
Актеры дубляжа Лина Иванова (голос Джемре Байсел) и Егор Жирнов (голос Мете). Фото: пресс-служба

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