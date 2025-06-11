Звезда сериала "Воронины" Станислав Дужников лишился части органа

Станислав Дужников болен сахарным диабетом.

Тревожные новости пришли из Москвы: известный российский актер Станислав Дужников, полюбившийся миллионам зрителей по своим ярким ролям в таких проектах, как народный ситком "Воронины", культовый фильм "ДМБ", сериалы "Ивановы-Ивановы", "Дальнобойщики-2" и многих других, лишился части органа и был прооперирован.

По информации СМИ, хирургическое вмешательство было проведено с целью помочь актеру в его давней и серьезной проблеме – борьбе с избыточным весом.

Как сообщается, проблемы с лишним весом в последнее время сильно подкосили здоровье Дужникова. Ситуация оказалась настолько серьезной, что на фоне избыточной массы тела у актера развился сахарный диабет, заболевание, требующее постоянного контроля и способное привести к тяжелым последствиям.

Именно этот фактор – ухудшение состояния здоровья и появление диабета – стал решающим для принятия сложного решения о проведении операции. Чтобы помочь актеру снизить вес и тем самым справиться с сопутствующими недугами, ему провели операцию по уменьшению объема желудка. Подобные вмешательства, известные как бариатрические операции, являются одним из радикальных методов лечения морбидного ожирения и связанных с ним заболеваний.

Согласно имеющимся данным, операция, проведенная в Москве, прошла успешно. В настоящее время Станислав Дужников восстанавливается после хирургического вмешательства под наблюдением врачей.

Станислав Дужников является одним из самых любимых и узнаваемых актеров в отечественном кинематографе, и новость о его операции вызвала большую обеспокоенность у поклонников. Остается пожелать актеру скорейшего и полного восстановления, успешного решения проблем со здоровьем и возвращения к полноценной творческой деятельности.