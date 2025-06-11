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Среда 11 июня

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Дочь Анджелины Джоли собралась замуж, но поклонники бьют тревогу: и вот почему

Дочь Анджелины Джоли собралась замуж, но поклонники бьют тревогу: и вот почему
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20-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Захара попала в объектив папарацци с помолвочным кольцом на пальце.

Недавно девушку заметили на свидании в Лос-Анджелесе с неизвестным мужчиной. Выйдя из ресторана в Голливуде, она села в автомобиль к своему избраннику. Захара была одета повседневно, а самым ярким акцентом в ее образе стало... бриллиантовое кольцо на левом безымянном пальце. Украшение и стало причиной слухов о скором замужестве дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта.

В Интернете реакция на новость оказалась тревожной. "Все уверены, что это "чистая любовь", и она не имеет ничего общего с ее славой и миллионами?", "Она приемная дочь двух мультимиллионеров. Я уверен, что было нетрудно найти человека, который захотел бы жениться на ней", — бьют тревогу поклонники звездной семьи. Люди не уверены в искренних чувствах молодого человека.

Напомним, Захара родилась в Эфиопии. В 2005 году Джоли отправилась туда волонтером, где встретила истощенную полугодовалую малышку и решила стать ее мамой. С тех пор девочка окружена любовью. Когда Брэд Питт начал отношения с Анджелиной Джоли, он удочерил и Захару, и первого приемного сына возлюбленной Мэддокса.

Захара Джоли-Питт учится в колледже свободных искусств (Spelman College) в Атланте, штат Джорджия, с 2017 года. Стоит отметить, что колледж "Спеллман" – это не просто колледж, а исторически значимое место: первое в США высшее учебное заведение, созданное специально для афроамериканских женщин.

Шоу-бизнес в Telegram

11 июня 2025, 14:44
Фото: скриншот YouTube-канала Variety
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