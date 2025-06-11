Загитову заставили оправдываться за возмутительное поведение: У меня личные границы

Алина Загитова не раз сталкивалась с обвинениями в "звездной болезни".

Олимпийскую чемпионку и звезду фигурного катания часто сравнивают с Евгенией Медведевой, и это соперничество нередко становится причиной возмущения и хейта в адрес Алины. В социальных сетях активно обсуждают ее манеру общения, критикуют за недостаток образованности и даже за отстраненность. Некоторые пользователи считают, что Загитова стала жертвой славы и потеряла связь с реальностью.

Однако сама Алина утверждает, что ее закрытость и сдержанность не являются проявлением звездной болезни. На YouTube-канале "Кваксель" спортсменка объяснила свою позицию.

"Я не люблю обниматься и целоваться, как это принято в обществе. Это не значит, что я холодная или высокомерная. Просто у меня есть свои личные границы", — цитирует Загитову женский журнал Клео.ру.

Алина считает, что многие не понимают ее желания оставаться верной себе и своим принципам. Загитова также рассказала о том, что всю свою юность посвятила спорту, из-за чего у нее не было времени для самовыражения.

Теперь она активно экспериментирует с внешностью: от изменения цвета волос до инъекций для увеличения губ. Все это вызывает смешанные реакции у поклонников. "Я хочу нравиться себе, и это важно для меня", — цитирует ее женский журнал "Клео.ру".

Недавно поклонники фигурного катания были рады узнать, что Алина и Женя Медведева, которые поссорились после Олимпиады-2018, наконец помирились. Загитова выразила благодарность Медведевой за поддержку и понимание. "Я надеюсь, что обиды остались в прошлом", — отметила она.