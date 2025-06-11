В отцы годится: молодая жена ждет ребенка от звезды сериала "Счастливы вместе"

Виктор Логинов, известный по роли Гены Букина в популярном сериале "Счастливы вместе" ждет ребенка.

Молодая жена Виктора, 26-летняя Мария Гуськова, младше своего супруга на целых 24 года. Эта разница в возрасте неоднократно становилась предметом обсуждений и критики в социальных сетях.

На данный момент ни Логинов, ни Гуськова не сделали официальных заявлений по поводу беременности. Важно отметить, что их брак, заключенный в 2020 году, стал четвертым для актера. В то время как Марии было всего 21 год, Виктор уже имел за плечами три предыдущие семьи и четверых детей, младшему из которых сейчас 13 лет. Интересно, что младшая дочь Виктора от первого брака старше Марии всего на пять лет, что также подогревает обсуждения и спекуляции вокруг их отношений.

Критика в адрес пары часто принимает агрессивный характер. Некоторые пользователи высказывают громкие обвинения, подчеркивая, что Мария выглядит слишком молодой для своего возраста и годится в дочери своему избраннику. В ответ на подобные выпады Логинов заявил, что возраст в вопросах отношений не является показателем.

Стоит отметить, что Виктор Логинов не единственный известный мужчина, подвергающийся критике за отношения с молодыми женщинами. Ранее в сети активно обсуждали роман 62-летнего Григория Лепса с 19-летней студенткой Авророй Кибой.