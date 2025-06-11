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Тест: отгадайте фильм-сказку СССР по кадру с добрым персонажем

Тест: отгадайте фильм-сказку СССР по кадру с добрым персонажем
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Именно сегодня идеальный день, чтобы воскресить в памяти волшебные картины СССР. Без запинки дать результат 5/5 способен далеко не каждый. А вы справитесь с эксклюзивным тестом от "Дни.ру"?

Актеры, сыгравшие в советских киносказках уже давно не молоды, а некоторых уже и нет на этом свете. Но все они помогли сразу нескольким поколениям поверить в волшебство, добро и справедливость. Сидя у советских экранов, мы верили в добрых героев, сопереживали им и надеялись на счастливый конец каждой истории. Иначе и быть не могло! А сейчас мы предлагаем пройти тест, чтобы скорее прокрутить в памяти фильмы-сказки СССР и мысленно возродить те истории, где добро всегда побеждает зло!

Вас ждут 5 кинокадров, на каждом из них есть только 1 добрый персонаж. Вглядитесь в эти сцены и вспомните названия 5 фильмов СССР по изображению, выбрав 1 из 3 вариантов к каждому пункту теста от 1 до 5. Каждый раз выбирайте 1 из 3 обозначений: "a", "b", "c".

Конечно, 1 снимок из сказочного кино СССР с добрым героем не сразу навевает воспоминания о сюжете и личности каждого персонажа. Однако блестящие знатоки кинематографа СССР без запинки пройдут тест на почетные 100 очков!

Вопросы

1) Это советский фильм-сказка под названием ...

Кадр из фильма

a — Гостья из будущего (1985)

b — Волшебная лампа Аладдина (1966)

c — Айболит-66 (1966)

2) Этот персонаж из сказочной ленты ...

Кадр из фильма

a — Приключения Буратино (1975)

b — Сказка о потерянном времени (1964)

c — Морозко (1964)

3) С этим героем есть сцена в фильме-сказке СССР ...

Кадр из фильма

a — Огонь, вода и медные трубы (1968)

b — Старик Хоттабыч (1956)

c — Королевство кривых зеркал (1963)

4) Эта актриса стала добрым персонажем в киносказке СССР ...

Кадр из фильма

a — Чародеи (1982)

b — Новые приключения Кота в сапогах (1958)

c — Марья-искусница (1959)

5) Этот фильм-сказка СССР называется ...

Кадр из фильма

a — Мэри Поппинс, до свидания (1983)

b — Незнайка с нашего двора (1983)

c — Варвара-краса, длинная коса (1969)

Ответы

1 >>> c — "Айболит-66";

2 >>> a — "Приключения Буратино";

3 >>> b — "Старик Хоттабыч";

4 >>> c — "Марья-искусница";

5 >>> a — "Мэри Поппинс, до свидания".

Если верно ответили на все 5 вопросов — это повод еще 5 раз посмотреть любимые фильмы-сказки!

Если допустили 1 ошибку или больше — возвращайтесь к 1 вопросу и отвечайте на 100%!

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11 июня 2025, 10:23
Кадр из фильма "Про Красную Шапочку" (1977)
Редакция Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест: угадайте советский фильм по кадру с усатым актером

Кадр из фильма
Кадр из фильма
Кадр из фильма
Кадр из фильма
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