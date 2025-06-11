Тест: отгадайте фильм-сказку СССР по кадру с добрым персонажем

Актеры, сыгравшие в советских киносказках уже давно не молоды, а некоторых уже и нет на этом свете. Но все они помогли сразу нескольким поколениям поверить в волшебство, добро и справедливость. Сидя у советских экранов, мы верили в добрых героев, сопереживали им и надеялись на счастливый конец каждой истории. Иначе и быть не могло! А сейчас мы предлагаем пройти тест, чтобы скорее прокрутить в памяти фильмы-сказки СССР и мысленно возродить те истории, где добро всегда побеждает зло!
Вас ждут 5 кинокадров, на каждом из них есть только 1 добрый персонаж. Вглядитесь в эти сцены и вспомните названия 5 фильмов СССР по изображению, выбрав 1 из 3 вариантов к каждому пункту теста от 1 до 5. Каждый раз выбирайте 1 из 3 обозначений: "a", "b", "c".
Конечно, 1 снимок из сказочного кино СССР с добрым героем не сразу навевает воспоминания о сюжете и личности каждого персонажа. Однако блестящие знатоки кинематографа СССР без запинки пройдут тест на почетные 100 очков!
Вопросы
1) Это советский фильм-сказка под названием ...
a — Гостья из будущего (1985)
b — Волшебная лампа Аладдина (1966)
c — Айболит-66 (1966)
2) Этот персонаж из сказочной ленты ...
a — Приключения Буратино (1975)
b — Сказка о потерянном времени (1964)
c — Морозко (1964)
3) С этим героем есть сцена в фильме-сказке СССР ...
a — Огонь, вода и медные трубы (1968)
b — Старик Хоттабыч (1956)
c — Королевство кривых зеркал (1963)
4) Эта актриса стала добрым персонажем в киносказке СССР ...
a — Чародеи (1982)
b — Новые приключения Кота в сапогах (1958)
c — Марья-искусница (1959)
5) Этот фильм-сказка СССР называется ...
a — Мэри Поппинс, до свидания (1983)
b — Незнайка с нашего двора (1983)
c — Варвара-краса, длинная коса (1969)
Ответы
1 >>> c — "Айболит-66";
2 >>> a — "Приключения Буратино";
3 >>> b — "Старик Хоттабыч";
4 >>> c — "Марья-искусница";
5 >>> a — "Мэри Поппинс, до свидания".
Если верно ответили на все 5 вопросов — это повод еще 5 раз посмотреть любимые фильмы-сказки!
Если допустили 1 ошибку или больше — возвращайтесь к 1 вопросу и отвечайте на 100%!