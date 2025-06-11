Время истекло: Седокова на грани столкновения с тяжелыми последствиями

Адвокат семьи покойного Яниса Тиммы сделала важное заявление о предстоящем иске к Анне Седоковой. Певица рискует столкнуться с тяжелыми юридическими последствиями.

В конце мая Маргарита Гаврилова уже направила досудебную претензию представителю певицы, однако ответа так и не получила. Претензия касается наследства баскетболиста, который трагически ушел из жизни в декабре 2024 года.

По информации адвоката, при жизни Янис приобрел значительное имущество, включая несколько квартир. Однако после его смерти выяснилось, что все это имущество было оформлено на Седокову.

В результате этого единственный сын Яниса остался без наследства, несмотря на то, что по закону несовершеннолетний ребенок имеет право на получение доли. Гаврилова подчеркнула, что действует исключительно в интересах сына покойного спортсмена, так как ни его родители, ни он сам не претендуют на наследство.

Согласно законодательству, на досудебную претензию необходимо ответить в течение десяти дней. Однако срок для ответа со стороны Анны Седоковой уже истек, и теперь адвокат намерена перейти к следующему этапу — подаче иска в суд. "Мы так и не получили никакого ответа на досудебную претензию. Значит, в скором времени мы направим иск", — отметила Гаврилова.

Янис Тимма скончался в ночь на 17 декабря 2024 года в одном из московских хостелов. Его смерть стала шоком для многих, особенно учитывая тяжелый развод с Анной Седоковой, который произошел всего за два месяца до трагедии. По словам друзей покойного, он тяжело переживал разрыв отношений.

Гаврилова также сообщила, что в браке с Седоковой Янис приобрел пять квартир, включая апартаменты в элитном жилом комплексе "Алые паруса", стоимость которых составляет около 150 миллионов рублей. Интересно, что эти квартиры были проданы за месяц до подачи заявления о разводе.