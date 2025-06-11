Уличенную в наглом обмане Меган Маркл подвергли жестокой травле

Меган Маркл уличили в наглой лжи. Из-за этого ей досталось от пользователей соцсетей.

Меган опубликовала фотографию, на которой она позирует с корзиной свежих овощей и своей собакой, биглем по имени Мия. На первый взгляд, снимок выглядел довольно мило и уютно, однако вместо ожидаемых комплиментов он вызвал бурю насмешек и критики в социальных сетях.

Пользователи быстро заметили, что овощи, которые Меган демонстрировала на фото, вряд ли могли быть собраны в ее саду в это время года. С учетом климатических условий Калифорнии, многие предположили, что урожай был просто куплен в магазине, а не выращен собственными руками герцогини. Публикация моментально стала поводом для сарказма, иронии и даже жестокой травли.

Критика со стороны поклонников не заставила себя долго ждать. "Меган — единственный человек в Калифорнии, который смог вырастить спелую кукурузу в мае", — написал один из пользователей. Другие добавили: "Она так хороша в садоводстве, что может выращивать все растения всех времен года одновременно".

Некоторые даже провели параллели с предыдущими случаями, когда герцогиня оказывалась в неловких ситуациях из-за нестыковок в своих заявлениях и действиях. Это создало эффект снежного кома: чем больше обсуждений возникало вокруг фотографии, тем больше критики обрушивалось на Меган.