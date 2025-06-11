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Вторник 10 июня

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Что нельзя 11 июня, в день Феодосьи Колосятницы, чтобы не принести раздор в семью

Что нельзя 11 июня, в день Феодосьи Колосятницы, чтобы не принести раздор в семью
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11 июня православные христиане отмечают память преподобной девы Феодосии Константинопольской, известной в народе как праздник Феодосьи Колосятницы.

Этот день символизирует начало колошения ржи и активного сбора первых грибов, известных как колосовики. С этим событием связано множество интересных примет и обычаев, передававшихся из поколения в поколение.

В этот день девушки собирались вместе, чтобы водить хороводы и петь народные песни. Парни присоединялись к ним, и все вместе катались по всходам, приговаривая: "Расти трава к лесу, а рожь к овину". Взрослые в это время пекли хлеб и угощали незнакомцев, проявляя заботу о нуждающихся. Этот акт щедрости подчеркивал важность общинных связей и взаимопомощи.

Приметы и традиции в праздник Феодосьи Колосятницы

По народным поверьям, если рожь начинает колоситься, это предвещает богатый урожай грибов. В этот день существовало множество примет, касающихся состояния ржи. Например, считалось, что если рожь цветет снизу, то цены на хлеб будут низкими; если цветет с середины — средние; а если сверху — высокие.

Традиции праздника Феодосьи Колосятницы разнообразны и интересны. Во-первых, в этот день начинали собирать первые грибы, особенно колосовики. Во-вторых, девушки собирались на полях, водили хороводы и пели песни, чтобы привлечь удачу и хороший урожай. Взрослые пекли хлеб и угощали им прохожих, проявляя щедрость и заботу о нуждающихся. Также люди встречали восход солнца на пшеничных полях, что считалось важным для здоровья зерна и защиты его от вредителей. Кроме того, начинали сеять гречиху и сажать бобы, что символизировало подготовку к будущему урожаю.

Что запрещается делать 11 июня

Однако в этот день существовали и определенные запреты. Люди старались избегать ссор и сквернословия, чтобы не навлечь болезни. Не рекомендовалось отправляться в дальние поездки или вступать в брак — считалось, что это может привести к несчастью.

Именины в этот день отмечают: Александр, Андрей, Богдан, Иван, Лука, Мария, Фаина, Федот и Феодосья. Праздник Феодосьи Колосятницы — это не только дань уважения традициям, но и возможность объединиться с природой.

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11 июня 2025, 00:16
Фото: Freepik
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