Появились тревожные данные о состоянии Киркорова: Очень слабенький

Яна Рудковская поделилась тревожной информацией о состоянии Филиппа Киркорова. Певец пострадал во время своего концерта.

По словам продюсера, артист сейчас "очень слабенький". Она подчеркнула, что поп-король до сих пор испытывает довольно серьезные проблемы со здоровьем.

Инцидент, который на это повлиял, произошел 25 апреля в Санкт-Петербурге. Во время выступления в БКЗ "Октябрьский" одежда Киркорова загорелась от искр пиротехники. Несмотря на травму, певец продолжил концерт, не желая расстраивать зрителей. Однако последствия оказались более серьезными, чем он ожидал. Восстановление артиста затянулось, и, как отметила Яна Рудковская, оно осложняется проблемами с иммунитетом и состоянием руки.

"Самое главное — это его здоровье. Он пока еще очень слабенький", — сказала Яна.

По ее словам, процесс идет, но требует времени и терпения. Продюсер выразила надежду на то, что Киркоров может вернуться к полноценной деятельности, но только после того, как окончательно восстановится.

Рудковская также отметила, что артисту необходимо бережно относиться к своему здоровью и не спешить с возвращением на сцену. Она подчеркнула, что сейчас важнее всего дать ему возможность поправиться, а не торопить с новыми концертами.