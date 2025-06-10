Стало известно об уходе выдающегося актера, телеведущего и журналиста, который создавал телепередачи и снимался в кинопроектах. Уход этого мастера киноэкрана и таланта телевещания стал утратой для всего мира и заставил плакать всю страну.

Появилось сообщение об уходе талантливого творца, который шел по телевизионно-актерской стезе, проявил киношное и журналистское мастерство множестве телепередач и проектов, которые смотрели, смотрят и будут смотреть не только в Германии, но и в Австрии, Швейцарии, России и в других странах мира. Сообщается, что ушедший Карло фон Тидеманн утратил жизнеспособность в Гамбурге после осложнений от амилоидоза и инфекций, но больше никакой конкретики об этом даже не сообщили

Талант телеэфира ушел 8 июня в 81 год и не дожил до своего дня рождения в этом году примерно 1/3 года — 4 месяца. Он провел более 1000 телепередач и мог сняться едва ли не в 100 киноработах, но главное, что сам в этой жизни он стал родителем 4 детей — из них 3 дочери и только 1 сын — 1 наследник.

Самые заметные теле– и киноработы с участием ушедшего Карло фон Тидеманна:

1. Актуальная шоу-будка (Aktuelle Schaubude)

2. Шоу Экспресс (Show Express)

3. Лото на Первом (Lotto im Ersten)

4. Проклятая семерка (Die Verflixte Sieben)

Заметные теле– и киноработы с участием ушедшего:

1. NDR Talk Show

2. NDR Quizshow

3. Место преступления (Tatort)

4. Адельхайд и ее убийцы (Adelheid und ihre Morder)

Еще несколько работ и выступлений:

1. Лукулл (Lukullus)

2. Карло и Вигальд на курорте (Carlo und Wigald auf Kur)

3. Carlos Koch-Chaos

4. Carlo tauscht…

Ушедшего актера, телеведущего и журналиста Карло фон Тидеманна отличало от других именно то, что, несмотря на отсутствие актерского образования, этот мировой талант всегда оставался тем, кто мог заставить плакать не только от горя, но и от радости. Ведущего телепередач "Актуальная шоу-будка", "NDR Quizshow", "Carlos Koch-Chaos" любили, любят и будут любить не только в статусе выдающегося мастера, но и в статусе мужа, отца, дедушки и в своих сердцах. Еще одна утрата.