Россия и Мир прощаются с известным писателем и поэтом

Ушел из жизни талантливый деятель искусства, который прославился не только в РФ, но и в зарубежных странах.

Стало известно об уходе члена Союза писателей РФ Николая Шамсутдинова, который также является поэтом и автором множества произведений: стихи, поэмы, повести, романы, публицистика. Особое внимание ушедший творец искусства уделял литературным переводам. Он родился в Яр-Сале (ЯНАО), а ушел навсегда в Тюмени. Сообщается, что это произошло 10 июня, но о причинах, по которым это случилось, информация не разглашается.

Об уходе писателя и поэта в возрасте 75 лет сообщили в Тюменской областной организации Союза российских писателей. Эту же организацию он возглавлял более 1/4 своей жизни, с 1994 года — более 25 лет. На счету ушедшего Николая Шамсутдинова: Премия Д.Н. Мамина-Сибиряка (2002), Премия Правительства РФ имени А.М. Горького (2007), Заслуженный работник культуры РФ (2011), Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2012), Почетный гражданин города Тюмени (2014), Литературная премия УрФО (2014), Международная литературная премия "Югра" (2015), Орден Дружбы (2018), Премия губернатора Тюменской области имени В.И. Белова (2018), Почетная грамота Президента РФ (2019), Почетный гражданин Тюменской области (2019) и многие другие награды.

Известно, что ушедший писатель и поэт был не только обладателем выдающихся литературных способностей. Еще одной его уникальной особенностью, которая отличает ушедшего мастера слова от других, стала его глубочайшая, земная укорененность в мире природы. Природа наградила Николая Шамсутдинова талантом писателя и поэта, а также этой неразрывной связью с землей, питавшей его душу и творчество.