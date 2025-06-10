Артистка едва избежала серьезной операции.

Известная певица на фоне стресса начисто лишилась слуха. После обращения за медицинской помощью артистка сообщила поклонникам о своем состоянии, которое, по одной из версий, могло быть вызвано сильным стрессом.

Как рассказала певица Слава, в своем личном блоге, она попала в больницу из-за проблем с ухом. Первоначально существовала опасность, что потребуется хирургическое вмешательство, чего Слава очень опасалась. К счастью, операция не понадобилась.

Тем не менее, врачи диагностировали проблему, решение которой потребует длительного времени. По словам артистки, в течение как минимум трех месяцев она будет слышать только одним ухом.

Певица признала, что потеря слуха одного уха создает значительные неудобства в ее профессиональной деятельности.

"Петь мне это, конечно, жутко мешает", — отметила она, но при этом добавила, что на качество самого исполнения, по ее словам, это никак не влияет.

Несмотря на возникшие трудности со здоровьем, Слава не собирается отменять свои запланированные выступления. В ее графике много концертов, и певица подтвердила, что все они состоятся в намеченные даты.

Предполагается, что проблемы со слухом могли стать следствием сильного стресса, пережитого певицей. В прессе связывают это с ситуацией в ее личной жизни – весной этого года Слава объявляла о расставании с гражданским мужем Анатолием Данилицким, однако уже в июне пара вновь воссоединилась. Переживания, связанные с этими событиями, возможно, и сказались на здоровье артистки.

Ситуация со слухом стала серьезным испытанием для Славы, но певица, судя по ее заявлениям, настроена оптимистично и готова преодолеть временные трудности ради своих слушателей.