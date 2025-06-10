Тест: Угадай советский фильм по кадру с младенцем

Плачет вся страна: не стало выдающегося артиста и телеведущего – еще одна утрата

Стало известно об уходе выдающегося актера, телеведущего и журналиста, который создавал телепередачи и снимался в кинопроектах. Уход этого мастера киноэкрана и таланта телевещания стал утратой для всего мира и заставил плакать всю страну. Появилось сообщение об уходе талантливого творца, который шел по телевизионно-актерской стезе, проявил киношное и журналистское мастерство множестве телепередач и проектов, которые смотрели, смотрят и будут смотреть не только в Германии, но и в Австрии, Швейцарии, России и в других странах мира.