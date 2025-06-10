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Тест: Угадай советский фильм по кадру с младенцем

Тест: Угадай советский фильм по кадру с младенцем
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Советское кино подарило нам множество незабываемых моментов и героев. Иногда даже самый маленький персонаж может сыграть важную роль или стать символом эпохи. Сможете ли вы по одному кадру с младенцем вспомнить знаменитый фильм?

ВОПРОСЫ

Вопрос 1:

Фото: кадр из кинофильма

  • А) Афоня
  • Б) Москва слезам не верит
  • В) Служебный роман
  • Г) Самая обаятельная и привлекательная

Вопрос 2:

Фото: кадр из кинофильма

  • А) Республика ШКИД
  • Б) Доживем до понедельника
  • В) Дети Дон Кихота
  • Г) В бой идут одни старики

Вопрос 3:

Фото: кадр из кинофильма

  • А) Берегись автомобиля
  • Б) Три плюс два
  • В) По семейным обстоятельствам
  • Г) Осенний марафон

Вопрос 4:

Фото: кадр из кинофильма

  • А) Щит и меч
  • Б) Освобождение
  • В) 17 мгновений весны
  • Г) Судьба человека

Вопрос 5:

Фото: кадр из кинофильма

  • А) Родня
  • Б) Взрослые дети
  • В) Вам и не снилось…
  • Г) Жестокий романс

ОТВЕТЫ

  1. Б) Москва слезам не верит
  2. В) Дети Дон Кихота
  3. В) По семейным обстоятельствам
  4. В) 17 мгновений весны
  5. Б) Взрослые дети

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10 июня 2025, 21:17
Фото: Youtube
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