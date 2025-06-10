Тест: Угадай советский фильм по кадру с младенцем

ВОПРОСЫ
Вопрос 1:
- А) Афоня
- Б) Москва слезам не верит
- В) Служебный роман
- Г) Самая обаятельная и привлекательная
Вопрос 2:
- А) Республика ШКИД
- Б) Доживем до понедельника
- В) Дети Дон Кихота
- Г) В бой идут одни старики
Вопрос 3:
- А) Берегись автомобиля
- Б) Три плюс два
- В) По семейным обстоятельствам
- Г) Осенний марафон
Вопрос 4:
- А) Щит и меч
- Б) Освобождение
- В) 17 мгновений весны
- Г) Судьба человека
Вопрос 5:
- А) Родня
- Б) Взрослые дети
- В) Вам и не снилось…
- Г) Жестокий романс
ОТВЕТЫ
- Б) Москва слезам не верит
- В) Дети Дон Кихота
- В) По семейным обстоятельствам
- В) 17 мгновений весны
- Б) Взрослые дети