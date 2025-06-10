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Врачи сообщили о критическом состоянии Льва Лещенко

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Врач Конев рассказал, что Лев Лещенко с трудом передвигается.

Возраст звезд эстрады и вопрос их ухода со сцены часто становятся темой для обсуждений. На этот раз врачи сообщили о критическом состоянии здоровья народного артиста Льва Лещенко. Свое мнение высказал врач-кардиолог, геронтолог Юрий Конев. По его словам, певец, несмотря на почтенный возраст, продолжает выступать перед публикой, хотя физически делать это ему уже тяжело.

Ранее сам 83-летний артист заявлял, что считает правильным уходить со сцены как можно позже. Однако врач Юрий Конев не разделяет эту точку зрения, полагая, что работать в полную силу после 70 лет становится крайне сложно. При этом он признает, что многие звезды эстрады настолько преданы своей профессии, что просто не представляют жизни без выступлений.

Именно в контексте этого рассуждения геронтолог привел в пример Льва Лещенко.

В беседе с журналистами Конев прямо заявил: "Посмотрите на Льва Лещенко. Разве он способен выходить на сцену? Нет, конечно! Но он выходит".

Эксперт выразил уверенность, что каждое появление на сцене требует от певца огромных усилий, но он не может жить без этого. Однако, по мнению Конева, такая нагрузка в возрасте 83 лет может быть опасна для здоровья артиста. Врач предупредил, что подобное напряжение, вызванное стремлением продолжать активно выступать, не проходит бесследно для организма.

Шоу-бизнес в Telegram

10 июня 2025, 19:56
"Абзац"✓ Надежный источник

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