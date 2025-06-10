Стало известно об уходе знаменитого певца, композитора, музыканта и автора песен, который создавал музыкальные и песенные произведения. Уход этого творца композиций и любимца музы стал неожиданной потерей для целого мира.

Объявлено об уходе талантливого автора и вокалиста, который шел по творческому пути, проявил вокальное и музыкальное мастерство во множестве композиций и проектов, которые слушали, слушают и будут слушать не только в Пуэрто-Рико, но и в Венесуэле, Колумбии, Мексике и в других странах мира. Сообщается, что ушедший Чео Соррилья завершил земной путь в Санто-Доминго после перенесенного инсульта и пневмонии, однако подробностей о причине этого даже не объявили.

Музыкальный талант ушел 8 июня и не дожил до своего дня рождения чуть более 8 месяцев — 17 февраля еще одного года жизни он мог бы отметить свое 76-летие. Он играл на трубе более 1000 мелодий и исполнял вокально более 1000 песен. При этом ушедший творец родился с даром композитора — написал более 100 композиций для более чем 10 мировых кумиров, но всегда сам выделялся на их фоне.

Самые громкие музыкальные композиции ушедшего Чео Соррильи:

1. Апокалипсис (Apocalipsis)

2. При рождении каждого января (Al nacer cada enero)

3. Мужчины плачут от ярости (Los hombres de rabia lloran)

4. Трус (Cobarde)

5. У меня высохла кожа (Se me secó la piel)

Громкие музыкальные композиции ушедшего:

1. Но ты пришла (Pero llegaste tú)

2. Любой (Cualquiera)

3. Обязательство (Un compromiso)

4. С разбитыми крыльями (Con las alas rotas)

5. Сеятель (El sembrador)

Еще музыкальные композиции:

1. Забыть, забыть (Olvidar, olvidar)

2. Такой влюбленный (Un amante así)

3. Во мне больше нет любви (En mí más amor no cabe)

4. Мой возлюбленный Кириней (Mi amado Cirineo)

5. Два друга (Dos amigos)

Ушедшего певца, композитора, музыканта и автора песен Чео Соррилью отличало от других именно то, что, несмотря на многообразие творческих сфер и занятий (вокал, труба, авторство, музицирование), этот самородок мира всегда оставался громкой индивидуальностью, которую было четко заметно как в музыке, так и в жизни. Создателя композиций "При рождении каждого января", "Любой", "Такой влюбленный" любили, любят и будут любить не только в мировом сообществе, но и в кругу родных, поклонников, коллег, учеников и в других коллективах. Мир потерял еще одну легенду.