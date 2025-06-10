Новая пандемия – какой она будет: доктор Мясников рассказал, когда ждать опасный вирус

Киркорову вынесли страшный вердикт Тесты Объявлено об уходе легендарной актрисы Игры Сонник

Топ новостей недели

Весь мир прощается с культовым актером, режиссером и писателем – еще один талант взмыл в небеса Весь мир прощается с культовым актером, режиссером и писателем – еще один талант взмыл в небеса Тест: отгадайте фильм СССР по 1 кадру с моремТест: отгадайте фильм СССР по 1 кадру с морем Тест: отгадайте название фильма СССР по 1 кадру с дедушкойТест: отгадайте название фильма СССР по 1 кадру с дедушкой Тест: угадайте советский фильм по кадру с усатым актеромТест: угадайте советский фильм по кадру с усатым актером

Лента новостей

Вторник 10 июня

18:30Ушел знаменитый певец, композитор, музыкант и автор песен – мир потерял еще одну легенду 18:11Стоит начать день так и жизнь наполнится смыслом: этому учил нас сам Конфуций 16:47Новая пандемия – какой она будет: доктор Мясников рассказал, когда ждать опасный вирус 16:17Этот простой секрет нужно знать каждому – Омар Хайям выдал его еще 1000 лет назад 16:05Кристину Орбакайте обвиняют в серьезном преступлении: может грозить уголовная ответственность 15:29В Лосином Острове поселились краснокнижные животные 12:39Борисов получил главную роль в Голливуде после триумфа фильма "Анора" 12:25Капитальный ремонт сделают в 13 столичных домах с внутренними дворами 12:02Боня прилюдно заявила о домогательствах влиятельного мужчины: Старый и вонючий 11:54Выставка агитплакатов времен Великой Отечественной войны открылась на ВДНХ 10:49Харламов сделал однозначное заявление о беременности Ковальчук 10:31В Подмосковье за пять лет модернизируют свыше тысячи объектов водоснабжения 10:30Тест: угадайте фильм СССР по кадру с героями за столом 10:12У станции Новохохловская сделают удобный проход для пешеходов 09:40Сергей Лазарев стал обладателем бесценного сокровища 09:25Пять мостов в Москве закроют на капитальный ремонт 09:18Тест: отгадайте советский фильм по кадру с женщиной в постели 09:10Безвременно ушла последняя внучка великого русского деятеля: еще одна потеря для мира 06:34Что нельзя делать 10 июня, в день Никиты Гусятника, чтобы не разрушить брак 03:26Кейт Миддлтон оказалось не по зубам соблюдение строгого правила королевской семьи 00:21Женатый избранник оставил Семенович одну наедине с болезнью 21:10Россия и страны СССР прощаются с заслуженной артисткой РФ – актрисой театра, кино и телевидения 21:04Расписавшаяся с Сердюковым Бородина глубоко опечалилась из-за рухнувших надежд: Нет слов 20:14SHAMAN, Киркоров и Гагарина: самые красивые наряды и самые стильные звезды на Премии МУЗ-ТВ 20:02Доктор Мясников назвал самый полезный сыр – это не рикотта, и даже не козий 19:32Медики вынесли Киркорову страшный вердикт: грозит ампутация 19:04Именно это заставляет одежду пахнуть старостью даже в шкафу – запомните раз и навсегда 18:15Исповедь сдавшей дочку в детдом Алены Кравец: "Я – теперь уже бывшая мама" 18:03Алина Загитова похвасталась перед фанатами еще одним талантом 17:31Тест: География советского кино. Угадайте, где это снимали! 16:59Еще одна внезапная потеря: объявлено об уходе легендарной актрисы 16:51Живущая с молоденьким Буланова заговорила о разводе 15:58Поведение Алсу вызвало настоящий шок в Сети 15:35Возле трех станций столичного метро высадят цветы, кустарники и деревья 15:08На строящейся станции метро "Звенигородская" начались отделочные работы 14:46В Щукине построят образовательный комплекс с динамическими фасадами 13:53В водоемах Москвы вывели потомство кряквы, лысухи, хохлатая чернеть и другие обитатели 13:34На северо-востоке Москвы появятся новые дороги 13:25Нежный союз или жесткий абьюз – вот в чем соль отношений Антона Макарского и Виктории Макарской 12:45Звезда сериала "Рабыня Изаура" Леселия Сантуш высказалась о русских и о Москве 12:32Пропавший на двое суток Плющенко принял важное решение втайне от Рудковской 11:22В Некрасовке построят торговый центр с подземной парковкой 11:15Билан открыто заговорил о тяжелом заболевании: Выполнял процедуры без наркоза 10:16Быстро узнать о результатах экзамена московские школьники могут на mos.ru 10:04Остановилось сердце у талантливого артиста: кумир поколения и любящий отец покинул бренный мир 09:42В Москве решено построить еще 15 бассейнов к 2028 году 09:41Тест: отгадайте фильм СССР по кадру с героем в ванной 08:41Перешедший дорогу Киркорову смельчак рискует крупно поплатиться: счет на миллионы 08:16Почему никогда нельзя ставить себя выше других – мудрый Омар Хайям ответил на это еще 1000 лет назад 06:34Не делайте этого 9 июня, в Федорин день, чтобы не остаться в полном одиночестве
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Новая пандемия – какой она будет: доктор Мясников рассказал, когда ждать опасный вирус

Новая пандемия – какой она будет: доктор Мясников рассказал, когда ждать опасный вирус
475

Известный врач Александр Мясников рассказал, что нас ждет и как подготовиться.

В свете постоянной мутации и распространения вирусов, возможность новой пандемии остается актуальной угрозой для человечества. Известный врач и телеведущий Александр Мясников в одном из своих видео на платформе Rutube высказал свои соображения на этот счет, подчеркнув, что следующая крупная вспышка инфекции – это, по его мнению, не вопрос "если", а вопрос "когда".

По словам доктора Мясникова, точное время начала следующей эпидемии предсказать невозможно.

"Это может случиться завтра, через год или даже никогда", – отметил он, указывая на абсолютную неопределенность в этом вопросе.

Анализируя потенциальные источники угрозы, врач упомянул вирусы вроде птичьего гриппа, которые могут мутировать и перейти от птиц к млекопитающим, а затем стать опасными для человека. В качестве потенциальных очагов возникновения новых вирусов он назвал такие регионы, как Китай и Мексика, объясняя это высокой плотностью населения и тесным контактом людей с животным миром.

Доктор Мясников акцентировал внимание на недостатках существующей системы здравоохранения при столкновении с пандемией. Он считает, что, несмотря на наличие больниц и разработанные планы по развертыванию коек, справиться с массовым распространением инфекции, леча только в стационарах, невозможно. Ключевыми элементами эффективной борьбы должны стать амбулаторное лечение и дистанционный мониторинг состояния пациентов.

Из этого следует необходимость серьезной подготовки. Врач подчеркнул важность развития систем дистанционного наблюдения и связи для эффективного управления будущими эпидемиями. Это включает активное использование современных технологий для отслеживания состояния инфицированных и оперативного реагирования на любые изменения в эпидемиологической ситуации.

Отдельно Мясников остановился на проблеме разработки специфических средств защиты. Он напомнил, что создание вакцин и лекарств – процесс длительный. Универсальной вакцины против гриппа до сих пор не существует, а на разработку новой вакцины против потенциально неизвестного вируса потребуется, по его оценкам, не менее полугода.

В условиях глобальной угрозы возрастает роль личной ответственности каждого человека. Доктор Мясников настоятельно рекомендовал уделять внимание укреплению собственного иммунитета и ведению здорового образа жизни. Регулярные физические нагрузки, сбалансированное питание и своевременный контроль хронических заболеваний – все это, по его мнению, играет важную роль в борьбе с инфекциями и помогает снизить риск тяжелых последствий в случае заражения.

Подводя итог своим рассуждениям, Александр Мясников выразил уверенность, что будущая пандемия – это действительно не вопрос "если", а "когда" она произойдет. Готовность к ней, по его мнению, требует комплексного подхода: не только совершенствования медицинских протоколов и наличия больничной инфраструктуры, но и системных изменений, технологического развития, а также личной ответственности и заботы о своем здоровье. Он вновь подчеркнул, что профилактика и укрепление иммунитета остаются ключевыми шагами на пути к защите от новых инфекционных угроз.

Шоу-бизнес в Telegram

10 июня 2025, 16:47
Александр Мясников. Фото: https://drmyasnikov.ru/
Rutube / Доктор Мясников✓ Надежный источник

Ушел знаменитый певец, композитор, музыкант и автор песен – мир потерял еще одну легенду

Ушел знаменитый певец, композитор, музыкант и автор песен – мир потерял еще одну легенду
Стало известно об уходе знаменитого певца, композитора, музыканта и автора песен, который создавал музыкальные и песенные произведения. Уход этого творца композиций и любимца музы стал неожиданной потерей для целого мира. Объявлено об уходе талантливого автора и вокалиста, который шел по творческому пути, проявил вокальное и музыкальное мастерство во множестве композиций и проектов, которые слушали, слушают и будут слушать не только в Пуэрто-Рико, но и в Венесуэле, Колумбии, Мексике и в других странах мира.

Стоит начать день так и жизнь наполнится смыслом: этому учил нас сам Конфуций

Стоит начать день так и жизнь наполнится смыслом: этому учил нас сам Конфуций
В суете современной жизни, где каждый день похож на марафон, многие из нас ищут глубокий смысл и внутреннюю опору. Мы пробуем новые практики, стремимся к саморазвитию, но порой забываем обратиться к мудрости древних философов, чьи идеи актуальны и сегодня. Один из таких мыслителей – великий китайский философ Конфуций, чьи учения легли в основу культуры и этики Китая. Его наставления о правильном пути, долге и самосовершенствовании могут подсказать, как наполнить каждый наш день, а значит, и всю жизнь, истинным смыслом. Один из самых известных афоризмов, приписываемых Конфуцию (или его последователям, передававшим его дух), звучит так: "Утром услышать Дао, вечером умереть".

Кристину Орбакайте обвиняют в серьезном преступлении: может грозить уголовная ответственность

Кристину Орбакайте обвиняют в серьезном преступлении: может грозить уголовная ответственность
Судить Кристину Орбакайте, проживающую за границей, будут по российскому законодательству. Популярную певицу Кристину Орбакайте, дочь Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой, обвиняют в серьезном преступлении.

Борисов получил главную роль в Голливуде после триумфа фильма "Анора"

Борисов получил главную роль в Голливуде после триумфа фильма "Анора"
Российский актер Юра Борисов получил главную роль в новом голливудском фильме под названием "Dennis". Картина запущена в производство студией A24, которая известна своими уникальными и экспериментальными проектами.

Боня прилюдно заявила о домогательствах влиятельного мужчины: Старый и вонючий

Боня прилюдно заявила о домогательствах влиятельного мужчины: Старый и вонючий
Виктория Боня сделала шокирующее признание о своем опыте в Голливуде. В новом выпуске шоу "Злые языки" Вика рассказала о том, как несколько лет назад столкнулась с неприятной ситуацией, когда ее домогался "старый и вонючий" режиссер.

Выбор читателей

09/06ПндТест: отгадайте фильм СССР по кадру с героем в ванной 09/06ПндЕще одна внезапная потеря: объявлено об уходе легендарной актрисы 09/06ПндМедики вынесли Киркорову страшный вердикт: грозит ампутация 10/06ВтрБезвременно ушла последняя внучка великого русского деятеля: еще одна потеря для мира 09/06ПндРоссия и страны СССР прощаются с заслуженной артисткой РФ – актрисой театра, кино и телевидения 09/06ПндОстановилось сердце у талантливого артиста: кумир поколения и любящий отец покинул бренный мир