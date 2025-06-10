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Превратившийся в Свина Гоша Куценко шокировал публику: Отвратителен

Превратившийся в Свина Гоша Куценко шокировал публику: Отвратителен
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Гоша Куценко хрюкал на публике.

Известный российский актер Гоша Куценко шокировал публику своими признаниями. В ходе беседы с журналистами артист поделился своими мыслями о сыгранных ролях и признался, какой персонаж за последнее время стал для него по-особенному дорог, несмотря на необычные “издержки” перевоплощения.

Говоря о более свежих проектах, артист выделил одну роль, которая, судя по всему, произвела сильное впечатление как на него самого, так и на зрителей. По словам Куценко, это персонаж по имени Свин из одной из новых картин.

Гоша Куценко признался, что работа над образом Свина потребовала от него серьезных физических изменений – ради этой роли он набрал целых 12 килограммов. Актер посетовал, что никак не может вернуться к прежнему весу после съемок.

Артист подчеркнул, что погружение в роль Свина стало для него уникальным опытом. По его словам, он впервые в жизни настолько сильно вошел в образ, что даже не мог представить, что это он сам на экране.

"Настолько я был отвратителен! Я и хрюкал, и много чего делал", – откровенно рассказал актер о своем перевоплощении.

Гоша Куценко также отметил, что у него есть несколько проектов, которые пока еще не были представлены публике, и говорить о них преждевременно.

Шоу-бизнес в Telegram

10 июня 2025, 19:01
Гоша Куценко. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Teleprogramma.org✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Яркие образы Гоши Куценко

Тем, для кого Гоша Куценко навсегда остался звездой боевиков он запомнился по роли Филлипа Корнеева по прозвищу Лис в картине "Антикиллер".
Другие помнят его по роли светлого мага и героя-любовника Игната в картине "Ночной дозор".
Воплощал артист на экране и силы зла. Например - Кощея в картине "Книга мастеров".
В фильме "Залетчики" Гоша Куценко воплотился в образе эксцентричного миллионера Николая Александровича.
Картина "Любовь-морковь" дала артисту возможность сыграть разочаровавшуюся в семейной жизни женщину, внезапно оказавшуюся в теле своего супруга.
В картине "Упражнения в прекрасном" Гоша Куценко исполнил роль Евгения Калинина.
В ремейке советской классики "Джентльмены, удачи!" артист сыграл Игоря Шатунова по прозвищу Шатун.
Зрителям кинодетектива "Турецкий гамбит" Куценко предстал в образе турецкого офицера Измаил-бея.
Не спасовал Гоша Куценко и перед ролью Ивана Грозного, которого ему довелось сыграть в фильме "Сокровища О.К.".

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