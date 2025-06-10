Превратившийся в Свина Гоша Куценко шокировал публику: Отвратителен

Гоша Куценко хрюкал на публике.

Известный российский актер Гоша Куценко шокировал публику своими признаниями. В ходе беседы с журналистами артист поделился своими мыслями о сыгранных ролях и признался, какой персонаж за последнее время стал для него по-особенному дорог, несмотря на необычные “издержки” перевоплощения.

Говоря о более свежих проектах, артист выделил одну роль, которая, судя по всему, произвела сильное впечатление как на него самого, так и на зрителей. По словам Куценко, это персонаж по имени Свин из одной из новых картин.

Гоша Куценко признался, что работа над образом Свина потребовала от него серьезных физических изменений – ради этой роли он набрал целых 12 килограммов. Актер посетовал, что никак не может вернуться к прежнему весу после съемок.

Артист подчеркнул, что погружение в роль Свина стало для него уникальным опытом. По его словам, он впервые в жизни настолько сильно вошел в образ, что даже не мог представить, что это он сам на экране.

"Настолько я был отвратителен! Я и хрюкал, и много чего делал", – откровенно рассказал актер о своем перевоплощении.

Гоша Куценко также отметил, что у него есть несколько проектов, которые пока еще не были представлены публике, и говорить о них преждевременно.