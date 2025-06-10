Кристину Орбакайте обвиняют в серьезном преступлении: может грозить уголовная ответственность

Судить Кристину Орбакайте, проживающую за границей, будут по российскому законодательству.

Популярную певицу Кристину Орбакайте, дочь Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой, обвиняют в серьезном преступлении. Как сообщает СМИ, у артистки выявлен долг перед Федеральной налоговой службой в размере 350 тысяч рублей.

Согласно данным источника, несмотря на то, что певица, как и ее мать, проводит значительное время за пределами России, у Кристины Орбакайте в стране продолжает действовать статус индивидуального предпринимателя. Наличие активного ИП подразумевает ведение определенной деятельности, генерирующей доход, и, соответственно, налоговые обязательства. Именно по этому ИП, по информации прессы, и образовалась указанная задолженность.

Интерес к ситуации подогревают данные журналистов о масштабах российских активов Кристины Орбакайте. По подсчетам источника, общая стоимость недвижимости и других активов певицы на территории России приближается к внушительной сумме — почти миллиарду рублей.

СМИ приводят детали некоторых объектов элитной недвижимости, оформленных на имя Кристины Орбакайте:

"Дача Пугачевой" в Бережках: на певицу оформлен трехэтажный особняк площадью 760 квадратных метров. Дом оснащен шестью спальнями, домашним кинотеатром, хаммамом и бассейном.

Квартиры в ЖК "Четыре ветра": в элитном жилом комплексе "Четыре ветра" в центре Москвы, на Большой Грузинской улице, Орбакайте принадлежат сразу две квартиры с суммарной площадью около 500 квадратных метров.

Парковочные места: в том же ЖК "Четыре ветра" на певицу оформлено три парковочных места, оценочная стоимость которых, по данным источника, составляет около 20 миллионов рублей.

Квартиры на 1-й Тверской-Ямской: СМИ также сообщает о наличии у Кристины Орбакайте двух квартир, расположенных на одном этаже в доме недалеко от метро Белорусская (на 1-й Тверской-Ямской улице). Общая площадь этих объектов составляет около 160 квадратных метров.

Суммарная оценочная стоимость всей перечисленной недвижимости, по расчетам журналистов, достигает 870 миллионов рублей. С учетом продолжающей действовать предпринимательской деятельности, общая ценность активов Кристины Орбакайте в России, по оценке источника, действительно приближается к миллиарду рублей.

Напомним, неуплата налогов – это преступление, серьезное нарушение закона, за которое может грозить в том числе уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы.