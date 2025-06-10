Борисов получил главную роль в Голливуде после триумфа фильма "Анора"

Российский актер Юра Борисов получил главную роль в новом голливудском фильме под названием "Dennis".

Картина запущена в производство студией A24, которая известна своими уникальными и экспериментальными проектами. В этой киноленте Борисов перевоплотится в харизматичного русского поэта. Его персонаж закрутит бурный роман с британской студенткой, роль которой исполнит звезда сериала "Солтберн" Элисон Оливер.

Режиссером фильма станет британская актриса Эмили Мортимер, известная по своим ролям в таких проектах, как "Паддингтон" и "Остров проклятых". Интересно, что идея создания этой картины возникла из личного опыта Мортимер: она была помолвлена с русским поэтом Денисом Новиковым, которому посвятила часть своего творчества. Известно, что именно он стал прототипом главного героя.

Сюжет "Dennis" обещает быть чувственной историей о свободе, поиске себя и любви, которую сложно сохранить на фоне бурной жизни Москвы девяностых годов. Времена перемен и нестабильности создадут контрастный фон для романтических переживаний главных героев, отмечает женский журнал Клео.ру.

Для Юры Борисова это не первая работа в международном проекте. Актер уже успел подписать контракт с одним из ведущих голливудских агентств UTA, которое представляет таких звезд, как Тимоти Шаламе и Брук Шилдс. Это открывает для него новые горизонты и возможности в мире кино.

Напомним, что фильм "Анора", в котором сыграли Мэдисон, Борисов и Эйдельштейн, был одним из главных претендентов на премию "Оскар". Картина номинировалась сразу в нескольких категориях, включая "Лучший фильм" и "Лучшая женская роль". Борисов стал первым российским актером, который получил такую номинацию.