Боня прилюдно заявила о домогательствах влиятельного мужчины: Старый и вонючий

Виктория Боня сделала шокирующее признание о своем опыте в Голливуде.

В новом выпуске шоу "Злые языки" Вика рассказала о том, как несколько лет назад столкнулась с неприятной ситуацией, когда ее домогался "старый и вонючий" режиссер. Это произошло в начале карьеры знаменитости, когда она стремилась покорить мир кино и стать актрисой.

В 2001 году Виктория, полная амбиций и надежд, отправилась в Лос-Анджелес, где мечтала о больших ролях. Она отметила, что в то время таких как она было много — начинающих артисток, которые мечтали о славе. В один из дней ей поступило приглашение на ужин от влиятельного режиссера, который, по ее словам, был далеко не идеалом. "Режиссер старый, просто вонючий пригласил меня на ужин. Я такая: "Ну, класс!", — вспомнила Боня.

Однако ужин оказался не таким безобидным, как она ожидала. Когда режиссер подвозил ее домой, он неожиданно положил руку ей на коленку и предложил продолжить вечер. Виктория была в шоке: "Я такая: "Чего?!". Она ясно дала понять, что не собирается терпеть подобное поведение. После этого мужчина больше не выходил с ней на связь.

Несмотря на то, что карьера актрисы у Виктории не сложилась так, как она мечтала, ее путь пересекся с именем Харви Вайнштейна — известного кинопродюсера, который также не упустил возможности попытаться завести с ней роман. Боня рассказала, что он пригласил ее в свой номер, но увидев его физическую форму и большой живот, она быстро поняла, что это не то место, где ей хотелось бы оказаться. Виктория предпочла уйти, избежав еще одной потенциально опасной ситуации.