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Тест: угадайте фильм СССР по кадру с героями за столом

Тест: угадайте фильм СССР по кадру с героями за столом
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Именно сейчас лучший момент, чтобы воскресить в памяти культовые ленты СССР. При этом моментально дать результат 7/7 может далеко не каждый. А вам по плечу новый тест от "Дни.ру"?

Герои советского кино уже заждались! Они собрались за своими столами и ждут только вас! Пройдите тест, чтобы скорее прокрутить в памяти культовые киноленты СССР и мысленно вернуть ту эпоху, которая даже сейчас кажется раем! Вас ждет 7 кинокадров, на каждом из них есть хотя бы 1 компания за столом. Вглядитесь в эти сцены и вспомните названия 7 фильмов СССР по изображению, выбрав 1 из 3 вариантов к каждому этапу теста от 1 до 7. Каждый раз отмечайте 1 из 3 обозначений: "а", "б", "в".

Конечно, 1 картинка из кино СССР с героями за столом не сразу воспроизводит в голове сюжетную линию и портрет каждого героя. Однако эталонные знатоки кинематографа СССР без труда решат тест на заслуженные 100 баллов!

Вопросы

1) Это фильм СССР ...

Кадр из фильма

а — Ирония судьбы, или С легким паром (1975)

б — Белое солнце пустыни (1970)

в — Будьте моим мужем (1981)

2) Это фильм СССР ...

Кадр из фильма

а — Джентльмены удачи (1971)

б — Время желаний (1984)

в — Афоня (1975)

3) Это фильм СССР ...

Кадр из фильма

а — Иван Васильевич меняет профессию (1973)

б — Операция "Ы" и другие приключения Шурика (1965)

в — Девчата (1961)

4) Это фильм СССР ..

Кадр из фильма

а — Гараж (1979)

б — Покровские ворота (1982)

в — Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика (1966)

5) Это фильм СССР ...

Кадр из фильма

а — Вокзал для двоих (1982)

б — Москва слезам не верит (1979)

в — Мимино (1977)

6) Это фильм СССР ...

Кадр из фильма

а — Служебный роман (1977)

б — Кин-дза-дза! (1986)

в — Берегись автомобиля (1966)

7) Это фильм СССР ...

Кадр из фильма

а — Я шагаю по Москве (1963)

б — Большая перемена (1973)

в — Три плюс два (1963)

Ответы

1 >>> в — "Будьте моим мужем";

2 >>> б — "Время желаний";

3 >>> а — "Иван Васильевич меняет профессию";

4 >>> в — "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика";

5 >>> б — "Москва слезам не верит";

6 >>> а — "Служебный роман";

7 >>> в — "Три плюс два".

Если верно ответили на все 7 вопросов — это повод 7 раз себя похвалить!

Если допустили хотя бы 1 ошибку — возвращайтесь к 1 вопросу и отвечайте на 100%!

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10 июня 2025, 10:30
Кадр из фильма "Бриллиантовая рука" (1968)
Редакция Дни.ру✓ Надежный источник

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