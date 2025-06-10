Тест: угадайте фильм СССР по кадру с героями за столом

Герои советского кино уже заждались! Они собрались за своими столами и ждут только вас! Пройдите тест, чтобы скорее прокрутить в памяти культовые киноленты СССР и мысленно вернуть ту эпоху, которая даже сейчас кажется раем! Вас ждет 7 кинокадров, на каждом из них есть хотя бы 1 компания за столом. Вглядитесь в эти сцены и вспомните названия 7 фильмов СССР по изображению, выбрав 1 из 3 вариантов к каждому этапу теста от 1 до 7. Каждый раз отмечайте 1 из 3 обозначений: "а", "б", "в".
Конечно, 1 картинка из кино СССР с героями за столом не сразу воспроизводит в голове сюжетную линию и портрет каждого героя. Однако эталонные знатоки кинематографа СССР без труда решат тест на заслуженные 100 баллов!
Вопросы
1) Это фильм СССР ...
а — Ирония судьбы, или С легким паром (1975)
б — Белое солнце пустыни (1970)
в — Будьте моим мужем (1981)
2) Это фильм СССР ...
а — Джентльмены удачи (1971)
б — Время желаний (1984)
в — Афоня (1975)
3) Это фильм СССР ...
а — Иван Васильевич меняет профессию (1973)
б — Операция "Ы" и другие приключения Шурика (1965)
в — Девчата (1961)
4) Это фильм СССР ..
а — Гараж (1979)
б — Покровские ворота (1982)
в — Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика (1966)
5) Это фильм СССР ...
а — Вокзал для двоих (1982)
б — Москва слезам не верит (1979)
в — Мимино (1977)
6) Это фильм СССР ...
а — Служебный роман (1977)
б — Кин-дза-дза! (1986)
в — Берегись автомобиля (1966)
7) Это фильм СССР ...
а — Я шагаю по Москве (1963)
б — Большая перемена (1973)
в — Три плюс два (1963)
Ответы
1 >>> в — "Будьте моим мужем";
2 >>> б — "Время желаний";
3 >>> а — "Иван Васильевич меняет профессию";
4 >>> в — "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика";
5 >>> б — "Москва слезам не верит";
6 >>> а — "Служебный роман";
7 >>> в — "Три плюс два".
Если верно ответили на все 7 вопросов — это повод 7 раз себя похвалить!
Если допустили хотя бы 1 ошибку — возвращайтесь к 1 вопросу и отвечайте на 100%!