Сергей Лазарев стал обладателем бесценного сокровища

Мудрый царь Соломон говорил: "Всему свое время, и время каждой вещи под небом… Время разбрасывать камни, и время собирать камни". Эти слова могут стать девизом для того, что происходит сегодня в жизни Сергея Лазарева – он много работал, чтобы теперь быть вознагражденным.

Начало лета для артиста выдалось удачным. На 20-й юбилейной Премии канала "МУЗ-ТВ" он был назван "Лучшим исполнителем". Певец побеждал в этой номинации в 2009-м и 2016-м, а еще имеет "тарелки" за "Прорыв года", "Лучший альбом", "Лучшее концертное шоу", "Лучшее мужское видео", "Лучшую песню", "Вклад в продвижение российской музыкальной культуры на международной сцене". Таким образом, нынешняя награда для него уже 12-я.

А уже на следующий день Сергей Лазарев посетил торжественную церемонию Российской национальной телевизионной премии за высшие достижения в области телевизионных искусств, учрежденную фондом "Академия российского телевидения". И снова не ушел без приза – был отмечен как "Ведущий развлекательного шоу в прайм-тайм" за программу "Ну-ка, все вместе!", которую ведет вместе с Николаем Басовым. Соперники у них были серьезные – Борис Крюк с легендарной интеллектуальной передачей "Что? Где? Когда?" и не менее популярный музыкальный проект "Маска", ведущим которого уже несколько сезонов является Вячеслав Макаров.

"Ну-ка, все вместе!" – аналог популярного британского формата All together now – с высокими рейтингами выходит на канале "Россия-1" с 23 марта 2019 года. В каждом выпуске шоу соревнуются 8 талантливых исполнителей. Причем у каждого из них есть не так много времени, чтобы покорить жюри. А выступления оценивают сразу 100 человек в студии – певцы, композиторы, продюсеры, преподаватели музыкальных вузов, музыкальные блогеры и просто люди, которые разбираются в музыке. Предводитель этой сотни – Сергей Лазарев.

9 июня он вместе с Николаем Басковым поднялся на сцену Большого театра, чтобы получить заветную статуэтку авторства Эрнста Неизвестного – персонажа древнегреческой мифологии Орфея, певца и музыканта, который играет на струнах своей души. Эту статуэтку вручают лучшим на телеэкране уже 30 лет – за это время награда стала символом преданного служения телевизионщиков своему делу, образцом качества.

Теперь такая есть у Сергея Лазарева – бесценное сокровище.