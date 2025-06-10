Сергей Лазарев стал обладателем бесценного сокровища

Киркорову перешел дорогу смельчак Тесты Билан открыто заговорил о тяжелой болезни Игры Сонник

Топ новостей недели

Весь мир прощается с культовым актером, режиссером и писателем – еще один талант взмыл в небеса Весь мир прощается с культовым актером, режиссером и писателем – еще один талант взмыл в небеса Тест: отгадайте фильм СССР по 1 кадру с моремТест: отгадайте фильм СССР по 1 кадру с морем Тест: отгадайте название фильма СССР по 1 кадру с дедушкойТест: отгадайте название фильма СССР по 1 кадру с дедушкой Тест: угадайте советский фильм по кадру с усатым актеромТест: угадайте советский фильм по кадру с усатым актером

Лента новостей

Вторник 10 июня

11:54Выставка агитплакатов времен Великой Отечественной войны открылась на ВДНХ 10:49Харламов сделал однозначное заявление о беременности Ковальчук 10:31В Подмосковье за пять лет модернизируют свыше тысячи объектов водоснабжения 10:30Тест: угадайте фильм СССР по кадру с героями за столом 10:12У станции Новохохловская сделают удобный проход для пешеходов 09:40Сергей Лазарев стал обладателем бесценного сокровища 09:25Пять мостов в Москве закроют на капитальный ремонт 09:18Тест: отгадайте советский фильм по кадру с женщиной в постели 09:10Безвременно ушла последняя внучка великого русского деятеля: еще одна потеря для мира 06:34Что нельзя делать 10 июня, в день Никиты Гусятника, чтобы не разрушить брак 03:26Кейт Миддлтон оказалось не по зубам соблюдение строгого правила королевской семьи 00:21Женатый избранник оставил Семенович одну наедине с болезнью 21:10Россия и страны СССР прощаются с заслуженной артисткой РФ – актрисой театра, кино и телевидения 21:04Расписавшаяся с Сердюковым Бородина глубоко опечалилась из-за рухнувших надежд: Нет слов 20:14SHAMAN, Киркоров и Гагарина: самые красивые наряды и самые стильные звезды на Премии МУЗ-ТВ 20:02Доктор Мясников назвал самый полезный сыр – это не рикотта, и даже не козий 19:32Медики вынесли Киркорову страшный вердикт: грозит ампутация 19:04Именно это заставляет одежду пахнуть старостью даже в шкафу – запомните раз и навсегда 18:15Исповедь сдавшей дочку в детдом Алены Кравец: "Я – теперь уже бывшая мама" 18:03Алина Загитова похвасталась перед фанатами еще одним талантом 17:31Тест: География советского кино. Угадайте, где это снимали! 16:59Еще одна внезапная потеря: объявлено об уходе легендарной актрисы 16:51Живущая с молоденьким Буланова заговорила о разводе 15:58Поведение Алсу вызвало настоящий шок в Сети 15:35Возле трех станций столичного метро высадят цветы, кустарники и деревья 15:08На строящейся станции метро "Звенигородская" начались отделочные работы 14:46В Щукине построят образовательный комплекс с динамическими фасадами 13:53В водоемах Москвы вывели потомство кряквы, лысухи, хохлатая чернеть и другие обитатели 13:34На северо-востоке Москвы появятся новые дороги 13:25Нежный союз или жесткий абьюз – вот в чем соль отношений Антона Макарского и Виктории Макарской 12:45Звезда сериала "Рабыня Изаура" Леселия Сантуш высказалась о русских и о Москве 12:32Пропавший на двое суток Плющенко принял важное решение втайне от Рудковской 11:22В Некрасовке построят торговый центр с подземной парковкой 11:15Билан открыто заговорил о тяжелом заболевании: Выполнял процедуры без наркоза 10:16Быстро узнать о результатах экзамена московские школьники могут на mos.ru 10:04Остановилось сердце у талантливого артиста: кумир поколения и любящий отец покинул бренный мир 09:42В Москве решено построить еще 15 бассейнов к 2028 году 09:41Тест: отгадайте фильм СССР по кадру с героем в ванной 08:41Перешедший дорогу Киркорову смельчак рискует крупно поплатиться: счет на миллионы 08:16Почему никогда нельзя ставить себя выше других – мудрый Омар Хайям ответил на это еще 1000 лет назад 06:34Не делайте этого 9 июня, в Федорин день, чтобы не остаться в полном одиночестве 00:17Гастроэнтеролог развеяла главные мифы об отравлении 18:25Воробьев и Чуйченко наградили социальных работников Московской области 16:02Тест: развейте самые вопиющие мифы о любимых советских фильмах 14:32Тест: продолжите фразу из легендарного советского фильма "Белорусский вокзал" 12:31Тест: отгадайте советский фильм по автомату с любимой газировкой из детства 10:21Что категорически нельзя делать в Троицу 8 июня, которую называют Пятидесятница 19:12Звезды фильма "Такси" Дифенталь и Насери высказались о России и русских 14:12Тест: угадайте любимые советские фильмы по самой последней фразе героя 12:16Тест: угадайте советский фильм по кадру с настоящими верными друзьями
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Сергей Лазарев стал обладателем бесценного сокровища

Сергей Лазарев стал обладателем бесценного сокровища
413

Мудрый царь Соломон говорил: "Всему свое время, и время каждой вещи под небом… Время разбрасывать камни, и время собирать камни". Эти слова могут стать девизом для того, что происходит сегодня в жизни Сергея Лазарева – он много работал, чтобы теперь быть вознагражденным.

Начало лета для артиста выдалось удачным. На 20-й юбилейной Премии канала "МУЗ-ТВ" он был назван "Лучшим исполнителем". Певец побеждал в этой номинации в 2009-м и 2016-м, а еще имеет "тарелки" за "Прорыв года", "Лучший альбом", "Лучшее концертное шоу", "Лучшее мужское видео", "Лучшую песню", "Вклад в продвижение российской музыкальной культуры на международной сцене". Таким образом, нынешняя награда для него уже 12-я.

Фото: пресс-служба

А уже на следующий день Сергей Лазарев посетил торжественную церемонию Российской национальной телевизионной премии за высшие достижения в области телевизионных искусств, учрежденную фондом "Академия российского телевидения". И снова не ушел без приза – был отмечен как "Ведущий развлекательного шоу в прайм-тайм" за программу "Ну-ка, все вместе!", которую ведет вместе с Николаем Басовым. Соперники у них были серьезные – Борис Крюк с легендарной интеллектуальной передачей "Что? Где? Когда?" и не менее популярный музыкальный проект "Маска", ведущим которого уже несколько сезонов является Вячеслав Макаров.

"Ну-ка, все вместе!" – аналог популярного британского формата All together now – с высокими рейтингами выходит на канале "Россия-1" с 23 марта 2019 года. В каждом выпуске шоу соревнуются 8 талантливых исполнителей. Причем у каждого из них есть не так много времени, чтобы покорить жюри. А выступления оценивают сразу 100 человек в студии – певцы, композиторы, продюсеры, преподаватели музыкальных вузов, музыкальные блогеры и просто люди, которые разбираются в музыке. Предводитель этой сотни – Сергей Лазарев.

9 июня он вместе с Николаем Басковым поднялся на сцену Большого театра, чтобы получить заветную статуэтку авторства Эрнста Неизвестного – персонажа древнегреческой мифологии Орфея, певца и музыканта, который играет на струнах своей души. Эту статуэтку вручают лучшим на телеэкране уже 30 лет – за это время награда стала символом преданного служения телевизионщиков своему делу, образцом качества.

Теперь такая есть у Сергея Лазарева – бесценное сокровище.

Шоу-бизнес в Telegram

10 июня 2025, 09:40
Фото: пресс-служба
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

SHAMAN, Киркоров и Гагарина: самые красивые наряды и самые стильные звезды на Премии МУЗ-ТВ

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

По теме

Смена королям, императорам и принцессам: названы имена новых звезд эстрады
Сергей Вячеславович Лазарев

Сергей Вячеславович Лазарев Певец

Харламов сделал однозначное заявление о беременности Ковальчук

Харламов сделал однозначное заявление о беременности Ковальчук
Недавно в жизни Гарика Харламова произошло важное событие. Комик стал обладателем статуэтки ТЭФИ в категории "Юмористическая программа". Однако личность комика обсуждают не только из-за его творческих побед, но и из-за личной жизни.

Тест: угадайте фильм СССР по кадру с героями за столом

Тест: угадайте фильм СССР по кадру с героями за столом
Именно сейчас лучший момент, чтобы воскресить в памяти культовые ленты СССР. При этом моментально дать результат 7/7 может далеко не каждый. А вам по плечу новый тест от "Дни.ру"? Герои советского кино уже заждались! Они собрались за своими столами и ждут только вас! Пройдите тест, чтобы скорее прокрутить в памяти культовые киноленты СССР и мысленно вернуть ту эпоху, которая даже сейчас кажется раем! Вас ждет 7 кинокадров, на каждом из них есть хотя бы 1 компания за столом.

Тест: отгадайте советский фильм по кадру с женщиной в постели

Тест: отгадайте советский фильм по кадру с женщиной в постели
Готовы проверить эрудицию и оживить в памяти любимых персонажей советского кинематографа? Сможете правильно определить фильм всего по 1 кадру с женщиной в постели? Не стесняйтесь – главное еще впереди! Готовьтесь проявить знания и снова вернуться в неповторимую эпоху кино СССР.

Безвременно ушла последняя внучка великого русского деятеля: еще одна потеря для мира

Безвременно ушла последняя внучка великого русского деятеля: еще одна потеря для мира
8 июня в Париже на 93-м году ушла из жизни Ольга Алексеева-Мардухаева, последняя внучка знаменитого реформатора театра Константина Станиславского и правнучка великого русского писателя Льва Толстого. Ее уход стал значимой утратой для русской культуры и интеллигенции, о чем отметили сотрудники пресс-службы Музея МХАТ.

Что нельзя делать 10 июня, в день Никиты Гусятника, чтобы не разрушить брак

Что нельзя делать 10 июня, в день Никиты Гусятника, чтобы не разрушить брак
10 июня в православной традиции отмечается день преподобного Никиты Исповедника, известного также как Никита Гусятник. Этот день насыщен народными приметами и традициями, которые передавались из поколения в поколение.

Выбор читателей

09/06ПндТест: отгадайте фильм СССР по кадру с героем в ванной 09/06ПндЕще одна внезапная потеря: объявлено об уходе легендарной актрисы 09/06ПндМедики вынесли Киркорову страшный вердикт: грозит ампутация 09/06ПндОстановилось сердце у талантливого артиста: кумир поколения и любящий отец покинул бренный мир 09/06ПндНе делайте этого 9 июня, в Федорин день, чтобы не остаться в полном одиночестве 09/06ПндРоссия и страны СССР прощаются с заслуженной артисткой РФ – актрисой театра, кино и телевидения