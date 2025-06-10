Харламов сделал однозначное заявление о беременности Ковальчук

Недавно в жизни Гарика Харламова произошло важное событие. Комик стал обладателем статуэтки ТЭФИ в категории "Юмористическая программа".

Однако личность комика обсуждают не только из-за его творческих побед, но и из-за личной жизни. Недавно он отметил первую годовщину свадьбы с актрисой Катериной Ковальчук,.

Этот праздник пришелся на фоне слухов о возможной беременности Катерины, которые активно муссируются в СМИ. Многие обратили внимание, что супруга Харламова стала появляться на публике в платьях, скрывающих талию, что подогрело интерес к этой теме.

На днях Гарик посетил церемонию награждения премии ТЭФИ, где получил статуэтку в номинации "Юмористическая программа". В ходе мероприятия шоумен не смог избежать вопросов о беременности своей жены. В ответ на настойчивые слухи он откровенно высказался по этому поводу.

"Когда все начинают подозревать, я тоже начинаю подозревать. Пока это все только подозрения. Ничего не могу другого сказать. Я, конечно, хочу ребенка. Все узнают, как только это случится. Просто такое платье", — сделал он однозначное заявление.

Гарик подчеркнул, что не собирается скрывать важные события из своей жизни и будет делиться новостями с общественностью. Он также рассказал о том, как прошло празднование годовщины их совместной жизни. По его словам, вечер был скромным, но наполненным теплом и радостью.