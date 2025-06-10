Тест: отгадайте советский фильм по кадру с женщиной в постели

Готовьтесь проявить знания и снова вернуться в неповторимую эпоху кино СССР. Для этого нужно пройти тест: всего 4 вопроса, каждый из которых содержит кадр с женщиной в постели из фильма СССР. Отгадайте, из киноленты с каким названием мы взяли картинку, выбрав 1 из 4 вариантов ответа под буквами "A", "B", "C", "D".
Каждая из 4 картинок — это не только машина времени, но и возможность мысленно прокрутить в голове сюжет, который в советское время придумали культовые режиссеры. После прохождения теста вы увидите правильные ответы и сможете оценить результат. Скорее начинайте тест и возвращайтесь в эпоху СССР, когда кино было лучше, чем сегодня и всегда!
Вопросы:
1) Эта кинокартина называется...
A — Афоня (1975)
B — Ирония судьбы, или С легким паром (1975)
C — Операция "Ы" и другие приключения Шурика (1965)
D — Стряпуха (1965)
2) Название этого фильма СССР...
A — Служебный роман (1977)
B — Зигзаг удачи (1968)
C — Бриллиантовая рука (1968)
D — Джентльмены удачи (1971)
3) Название этого фильма СССР...
A — Я шагаю по Москве (1963)
B — Москва слезам не верит (1979)
C — Вокзал для двоих (1982)
D — Белорусский вокзал (1970)
4) Эта кинокартина называется...
A — Тихий Дон (1957)
B — Бриллиантовая рука (1968)
C — Я шагаю по Москве (1963)
D — Афоня (1975)
Ответы:
1 >>> D — "Стряпуха";
2 >>> C — "Бриллиантовая рука";
3 >>> B — "Москва слезам не верит";
4 >>> A — "Тихий Дон".
Ответили правильно на все 4 вопроса — браво, знаток советского кино!
Допустили в тесте 1 ошибку — начинайте тест сначала!