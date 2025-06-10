Тест: отгадайте советский фильм по кадру с женщиной в постели

Готовы проверить эрудицию и оживить в памяти любимых персонажей советского кинематографа? Сможете правильно определить фильм всего по 1 кадру с женщиной в постели? Не стесняйтесь – главное еще впереди!

Готовьтесь проявить знания и снова вернуться в неповторимую эпоху кино СССР. Для этого нужно пройти тест: всего 4 вопроса, каждый из которых содержит кадр с женщиной в постели из фильма СССР. Отгадайте, из киноленты с каким названием мы взяли картинку, выбрав 1 из 4 вариантов ответа под буквами "A", "B", "C", "D".

Каждая из 4 картинок — это не только машина времени, но и возможность мысленно прокрутить в голове сюжет, который в советское время придумали культовые режиссеры. После прохождения теста вы увидите правильные ответы и сможете оценить результат. Скорее начинайте тест и возвращайтесь в эпоху СССР, когда кино было лучше, чем сегодня и всегда!

Вопросы:

1) Эта кинокартина называется...

A — Афоня (1975)

B — Ирония судьбы, или С легким паром (1975)

C — Операция "Ы" и другие приключения Шурика (1965)

D — Стряпуха (1965)

2) Название этого фильма СССР...

A — Служебный роман (1977)

B — Зигзаг удачи (1968)

C — Бриллиантовая рука (1968)

D — Джентльмены удачи (1971)

3) Название этого фильма СССР...

A — Я шагаю по Москве (1963)

B — Москва слезам не верит (1979)

C — Вокзал для двоих (1982)

D — Белорусский вокзал (1970)

4) Эта кинокартина называется...

A — Тихий Дон (1957)

B — Бриллиантовая рука (1968)

C — Я шагаю по Москве (1963)

D — Афоня (1975)

Ответы:

1 >>> D — "Стряпуха";

2 >>> C — "Бриллиантовая рука";

3 >>> B — "Москва слезам не верит";

4 >>> A — "Тихий Дон".

Ответили правильно на все 4 вопроса — браво, знаток советского кино!