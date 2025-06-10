Безвременно ушла последняя внучка великого русского деятеля: еще одна потеря для мира

8 июня в Париже на 93-м году ушла из жизни Ольга Алексеева-Мардухаева, последняя внучка знаменитого реформатора театра Константина Станиславского и правнучка великого русского писателя Льва Толстого.

Ее уход стал значимой утратой для русской культуры и интеллигенции, о чем отметили сотрудники пресс-службы Музея МХАТ. С кончиной инокини Олимпиады завершилась связь с целым поколением выдающихся личностей, оставивших глубокий след в истории.

Ольга Игоревна родилась 4 марта 1933 года в Париже в семье русских эмигрантов. Несмотря на свои выдающиеся родственные связи, она всегда была скромным человеком и подчеркивала свою непричастность к славе предков.

С детства ее жизнь была связана с культурой и искусством, однако она не стремилась к публичности и предпочитала оставаться в тени. Большую часть своей жизни инокиня Олимпиада была хранительницей творческого наследия своего великого деда, поддерживая его идеи и принципы.

Несмотря на то, что она редко общалась с Станиславским в детстве, Ольга Игоревна активно участвовала в популяризации его творчества в Европе. Она поддерживала тесные связи с Художественным театром и Музеем МХАТ, что способствовало сохранению и распространению наследия русского театра за пределами родины. Одним из значимых ее вкладов стало участие в организации установки памятника основателям театра в Камергерском переулке Москвы, что символизировало уважение к традициям и культурному наследию.

Прощание с инокинией Олимпиадой запланировано на 10 июня 2023 года. Церемония пройдет в Трехсвятительском кафедральном храме в Париже, где ее близкие и друзья смогут отдать дань уважения женщине, которая стала символом связи между прошлым и настоящим русской культуры.