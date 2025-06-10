Женатый избранник оставил Семенович одну наедине с болезнью

Анна Семенович откровенно рассказала о непростой ситуации, произошедшей во время ее отдыха на курорте.

Как оказалось, ее жених Денис вынужден был оставить ее одну из-за неотложных рабочих дел. Бизнесмен прервал отпуск и уехал в командировку, оставив Анну наедине с болезнью.

В своем телеграм-канале артистка открыто рассказала о своих переживаниях. Она отметила, что отдых оказался полон неожиданных сюрпризов. Сначала Семенович столкнулась с плохой погодой, что стало для нее настоящим разочарованием. Затем она сама заболела: простуда, боль в горле и насморк сделали дни на курорте далеко не идеальными. И вот, когда казалось, что все должно наладиться, любимый уехал, оставив ее одну.

"Я очень расстроилась, когда узнала, что он улетел. Мы толком не успели насладиться отдыхом, всего два дня были дожди, а потом четыре дня хорошей погоды — и вот он уехал", — поделилась своими чувствами Анна. Она призналась, что в момент отъезда Дениса ей было грустно и тяжело.

Стоит отметить, что Денис до сих пор не разведен официально, так как процесс расторжения брака в Германии требует времени. Тем не менее, он уже строит планы на будущее с Анной и даже знает, какое кольцо выберет для предложения.