Кейт Миддлтон оказалось не по зубам соблюдение строгого правила королевской семьи

Британцы обожают Кейт Миддлтон за открытость и дружелюбие. Однако за всем этим скрывается интересная история.

На протяжении своей жизни в королевской семье Кейт сталкивалась с необходимостью соблюдать строгий протокол, что не всегда давалось ей легко. До замужества Миддлтон была тихой и застенчивой девушкой, что проявлялось еще во время ее учебы в колледже Мальборо.

Однако встреча с принцем Уильямом кардинально изменила жизнь Кейт. Их отношения развивались достаточно долго, и принцесса Уэльская долгое время оставалась "подругой принца".

Став частью королевской семьи, Кейт должна была научиться поддерживать свой титул и присутствовать на многочисленных мероприятиях. Каждый год она появляется на многих публичных мероприятиях, что требует от нее развитых навыков общения и умения вести себя в соответствии с высоким статусом.

Однако в начале своего пути в королевской роли Кейт сталкивалась с трудностями. Ее естественная доброта и желание общаться иногда приводили к тому, что она слишком долго разговаривала с людьми, забывая о времени. На публичных мероприятиях существуют строгие правила, включая запрет на долгие беседы и селфи.

Недавний случай на свадьбе наследного принца Иордании Хусейна стал ярким примером этого. Во время церемонии Кейт завела длинный разговор с молодоженами, и принц Уильям, заметив это, попытался подать ей сигнал, чтобы она завершила беседу и позволила другим гостям поздравить пару.

"Все в семье дразнят меня, что я слишком много болтаю. Думаю, мне нужно немного поучиться и усвоить несколько новых советов", — призналась Кейт.