Что нельзя делать 10 июня, в день Никиты Гусятника, чтобы не разрушить брак

10 июня в православной традиции отмечается день преподобного Никиты Исповедника, известного также как Никита Гусятник.

Этот день насыщен народными приметами и традициями, которые передавались из поколения в поколение. Чтобы избежать неприятностей и сохранить гармонию в жизни, важно знать, что нельзя делать в этот день.

Что запрещается делать в день Никиты Гусятника

Одним из главных запретов для незамужних девушек было выходить на улицу в полдень. Считалось, что в это время злые духи могут лишить их красоты и молодости. Также не рекомендовалось долго любоваться своим отражением в зеркале — это могло привлечь потусторонние силы и привести к одиночеству. Замужним женщинам предписывалось не ругать детей, так как это могло вызвать у них страхи и даже заикание.

Для жен было строго запрещено требовать что-либо от мужей, поскольку это могло разрушить брак. Мужчинам же не советовали работать в поле, особенно в середине дня, когда, по поверьям, бродили Полудницы — опасные духи, способные навести беду на урожай. Кроме того, нельзя было отказывать в помощи нуждающимся, иначе вскоре самому придется просить о поддержке.

Важно было и то, с какой ноги выходить из дома: если с левой, удача в поездке была под вопросом. Также не следовало есть из посуды с трещинами — это могло привести к нищете.

Что можно делать 10 июня

Несмотря на множество запретов, 10 июня также был днем добрых дел. В этот день считалось благоприятным помогать другим, уделять внимание птицам и проявлять благотворительность. Угощение пернатых кашей на святой воде стало доброй традицией, а помощь нищим и странникам воспринималась как священный долг.

Работа в огороде, уборка и приготовление пищи были приветствуемыми действиями. Гостям принято было угощать пирогами с капустой — это способствовало укреплению дружбы. После ухода гостей следовало подмести пол, чтобы «выгнать» чужие проблемы.

Главные приметы в день преподобного Никиты Исповедника

Также существовали приметы о погоде на 10 июня: отсутствие ветра предвещало хороший урожай, а дождь утром мог означать раннюю осень. Радуга же сулила теплый сентябрь.