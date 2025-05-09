Взявшийся за новое дело Цискаридзе получил неожиданный удар в спину

Сергей Соседов высказал резкую критику в адрес Николая Цискаридзе, который ведет программу "Сегодня вечером".

Соседов сообщил о том, что, по его мнению, Цискаридзе не справляется со взятыми на себя обязательства.

"Цискаридзе — это действительно выдающийся танцовщик, один из последних представителей золотой эпохи балета, таких как Владимир Васильев. Но когда речь заходит о ведении программ, я, честно говоря, сомневаюсь в его талантах. Я уверен, что смог бы справиться с этой задачей гораздо лучше", — отметил Соседов.

Критик также добавил, что награда ТЭФИ, которую Цискаридзе получил как лучший ведущий, была выдана незаслуженно. "Он стал ведущим только потому, что ему нужно было найти новое место в жизни. Танцевать он уже не будет ни за какие деньги, а ректорство в Вагановском училище требует много сил. Зачем ему еще и телевидение? Он должен быть везде, а другие должны оставаться в тени", — нанес Соседов удар в спину артисту.

Ранее критик также высказывался о популярности творчества Надежды Кадышевой среди молодежи. Он отмечал, что это скорее случайность, чем закономерность. По мнению Соседова, произошел лишь "удачный вброс", и реального интереса к ее музыке якобы нет.