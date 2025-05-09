Нажившая проблемы Орбакайте упала на колени перед Пугачевой

На недавнем концерте в Лимасоле Кристина Орбакайте произвела настоящий фурор.

Певица опустилась на колени перед своей матерью Аллой Пугачевой. Это трогательное мгновение произошло во время исполнения Кристиной песни "Алла будет петь".

Пугачева, присутствовавшая на концерте вместе с детьми не могла сдержать эмоций, когда увидела свою дочь на сцене. Она подошла к ней и, взяв микрофон, произнесла: "Кристина будет петь".

По сообщениям СМИ, это была первая встреча матери и дочери за почти год. В последнее время жизнь Кристины была полна трудностей. Речь идет о запрете на въезд в Латвию, который привел к отмене ряда ее концертов.

Стоит отметить, что Алла Пугачева, будучи иконой российской эстрады, всегда была для Кристины не только матерью, но и источником вдохновения. Некоторые светские обозреватели полагают, что влияние матери поможет Орбакайте справиться со всеми нажитыми в эмиграции проблемами.

Напомним, известие о том, что Кристине Орбакайте запрещен въезд на территорию Латвии, застало ее прямо накануне запланированного гастрольного тура. Этот шаг латвийских властей стал неприятным сюрпризом как для самой артистки, так и для ее поклонников в странах Балтии.