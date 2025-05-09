Агата Муцениеце призналась в тяжелой зависимости

Агата Муцениеце тяжело переживала развод.

Впервые после громкого расставания с Павлом Прилучным известная актриса Агата Муцениеце решилась публично заговорить о крайне сложной главе своей жизни. Она откровенно призналась, что в тот период столкнулась с серьезной проблемой, связанной с употреблением спиртного, и даже страдала от настоящей зависимости.

Откровение прозвучало в рамках ее собственного YouTube-шоу "Догадки Агатки". По словам Муцениеце, она пыталась "топить свое горе" в алкоголе, объясняя свое поведение наличием "миллиарда причин пить" после пережитых потрясений, связанных с разводом. "И я пила, пила, пила, пила", — цитирует ее слова пресса, передавая накал того периода, когда, казалось, алкоголь стал единственным способом справиться с эмоциональной болью. В какой-то момент, как призналась актриса, она осознала, что "зашла слишком далеко" и приняла решительное решение прекратить это.

Актриса не стала скрывать, что ее борьба продолжается, и сейчас она стремится к полному отказу от употребления спиртного. Причина такого решительного подхода — признанные проблемы с самоконтролем в отношении выпитого количества. Свои трудности с дозированным потреблением она проиллюстрировала с долей горькой иронии, очевидно, пытаясь обернуть личную проблему в шутку, но тем самым лишь подчеркнув ее серьезность. "Я не понимаю женщин, которые два бокала за мяском и все", — цитирует ее издание. "В смысле? А третий, пятый, седьмой бокал?" — добавила она, намекая на свою неспособность остановиться после первых порций алкоголя.

Тем не менее, артистка поделилась и позитивными изменениями. С начала 2025 года, по ее словам, она практически полностью воздерживается от алкоголя, за исключением нескольких эпизодов. Исключениями стали традиционное празднование Нового года, когда, как она сама выразилась, она "нахрюкивалась", и "еще пару раз на Мальдивах" во время отдыха. Это свидетельствует о том, что полный контроль еще не установлен, но стремление к трезвости является осознанным и целенаправленным.

Эти откровения прозвучали на фоне продолжающихся сложностей в личной жизни актрисы. Напомним, что расставание Агаты Муцениеце и Павла Прилучного в 2020 году сопровождалось крайне громким скандалом и широким освещением в медиа. Уже после официального оформления развода актриса публично обвинила бывшего супруга в рукоприкладстве и контроле. Тогда она заявляла, в частности, о том, что Павел отбирал у нее телефон и создавал препятствия для развития ее профессиональной карьеры, что, несомненно, стало серьезным ударом и могло спровоцировать те самые "миллиард причин пить", о которых она упомянула.

К сложностям личного характера добавляются и текущие проблемы, связанные с опекой над детьми. В последнее время внимание прессы приковано к ситуации вокруг их старшего сына, 11-летнего Тимофея. Недавно стало известно, что мальчик переехал жить к отцу, Павлу Прилучному, который сейчас женат на актрисе Зепюр Брутян и воспитывает с ней еще одного ребенка.

По некоторым данным, возникли сложности во взаимоотношениях Тимофея с матерью, и, как сообщалось, он даже отказался общаться с Агатой. В ответ на это Агата Муцениеце обратилась в суд с иском, требуя установить место жительства сына именно с ней. При этом адвокат Павла Прилучного, в свою очередь, представил иную точку зрения в публичном поле, утверждая, что Агата не проявляет должного интереса к повседневной жизни Тимофея и общается с ним исключительно на тему предстоящего судебного процесса по определению места жительства.

Таким образом, жизнь актрисы после развода, сопровождавшаяся борьбой с зависимостью, продолжает оставаться крайне напряженной из-за семейных и юридических конфликтов, что делает ее недавние откровения о прошлом еще более показательными на фоне текущей ситуации.