В мире глянца и красных дорожек постоянно меняются тренды и появляются новые лица, но звание самой модной звезды отечественного шоу-бизнеса, по мнению профессионала, принадлежит конкретной персоне. Известный стилист вынес свой вердикт, оценив образы публичных персон и назвав имя той, кто, на его взгляд, является абсолютным воплощением стиля.



Своими профессиональными оценками поделились с прессой взгляды известной стилистки Люси Пылаевой. Оценивая внешний облик отечественных знаменитостей, специалист смело назвала телеведущую Тину Канделаки лучшей иконой стиля в российском шоубизе. Специалист подчеркнула, что Канделаки олицетворяет абсолютный эталон стиля и моды, поражая публику своей безупречной внешностью. Особое внимание Люси обратила на редкую способность Канделаки сочетать смелость и утонченность.

Стилист заявила, что Тина Канделаки выделяется среди прочих дам российского шоу-бизнеса, представляя собой образец подлинного стиля и моде, всегда вызывая восторг своим неподражаемым обликом. По мнению эксперта, она способна совмещать в образе дерзость и элегантность, что встречается крайне редко.

Вместе с Канделаки стилист отдельно похвалила еще несколько известных россиянок, умеющих создавать удачные и незабываемые образы. Высокую оценку получил стиль кино-продюсера Юлии Сумачевой, характеризующийся сдержанной роскошью, соответствующей ее высокому статусу. Великолепно выглядят и изящные выходы фигуристки Татьяны Навки, отличающиеся элегантностью и изысканностью.

Люси Пылаева известна не только знанием деталей внешнего вида российских знаменитостей, но и пониманием мировых трендов. Ранее она прокомментировала актуальные направления текущего сезона, обратив внимание на возросший спрос на тонкие ткани вроде тюля и сетки, а также актуальность аквариумной тематики в дизайне одежды. Кроме того, специалисты отмечают популярность изделий мягких оттенков. Все это подтверждает репутацию Люси Пылаевой как авторитетного специалиста, чье мнение высоко ценится в вопросах имиджа и моды.



