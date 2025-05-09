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Пятница 9 мая

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Стилист назвал самую модную звезду шоу-бизнеса

Стилист назвал самую модную звезду шоу-бизнеса
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В мире глянца и красных дорожек постоянно меняются тренды и появляются новые лица, но звание самой модной звезды отечественного шоу-бизнеса, по мнению профессионала, принадлежит конкретной персоне. Известный стилист вынес свой вердикт, оценив образы публичных персон и назвав имя той, кто, на его взгляд, является абсолютным воплощением стиля.

Своими профессиональными оценками поделились с прессой взгляды известной стилистки Люси Пылаевой. Оценивая внешний облик отечественных знаменитостей, специалист смело назвала телеведущую Тину Канделаки лучшей иконой стиля в российском шоубизе. Специалист подчеркнула, что Канделаки олицетворяет абсолютный эталон стиля и моды, поражая публику своей безупречной внешностью. Особое внимание Люси обратила на редкую способность Канделаки сочетать смелость и утонченность.

Стилист заявила, что Тина Канделаки выделяется среди прочих дам российского шоу-бизнеса, представляя собой образец подлинного стиля и моде, всегда вызывая восторг своим неподражаемым обликом. По мнению эксперта, она способна совмещать в образе дерзость и элегантность, что встречается крайне редко.

Вместе с Канделаки стилист отдельно похвалила еще несколько известных россиянок, умеющих создавать удачные и незабываемые образы. Высокую оценку получил стиль кино-продюсера Юлии Сумачевой, характеризующийся сдержанной роскошью, соответствующей ее высокому статусу. Великолепно выглядят и изящные выходы фигуристки Татьяны Навки, отличающиеся элегантностью и изысканностью.

Люси Пылаева известна не только знанием деталей внешнего вида российских знаменитостей, но и пониманием мировых трендов. Ранее она прокомментировала актуальные направления текущего сезона, обратив внимание на возросший спрос на тонкие ткани вроде тюля и сетки, а также актуальность аквариумной тематики в дизайне одежды. Кроме того, специалисты отмечают популярность изделий мягких оттенков. Все это подтверждает репутацию Люси Пылаевой как авторитетного специалиста, чье мнение высоко ценится в вопросах имиджа и моды.


Шоу-бизнес в Telegram

9 мая 2025, 12:06
Тина Канделаки. Фото: Youtube / @NadinStrelets
"Страсти"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Можно выглядеть не смешно": стилист Байрамов ответил возмущенной моднице Брухуновой

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: Дни.ру

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