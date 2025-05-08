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Меган Маркл каждый практикует со своими детьми необычный ритуал

Меган Маркл каждый практикует со своими детьми необычный ритуал
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Меган Маркл поделилась трогательным родительским ритуалом, который она практикует со своими детьми.

В подкасте The Jamie Kern Lima Show герцогиня Сассекская рассказала, что создала электронные адреса для своих малышей для того, чтобы почти каждый вечер перед сном отправлять письма. Этот милый жест стал для нее способом сохранить воспоминания о детстве детей и передать им свою любовь.

В своих письмах Меган делится разнообразными моментами из повседневной жизни — будь то забавные эпизоды, которые произошли в течение дня, смешные фразы, произнесенные детьми, или случайные фотографии с завтрака. По сути, герцогиня создает виртуальный альбом, который однажды станет ценным наследием для ее детей. Она планирует показать эти письма, когда Арчи и Лилибет достигнут возраста 16-18 лет.

Меган Маркл и принц Гарри. Кадр: YouTube

"Я хочу, чтобы они знали, как сильно я их люблю и горжусь ими. Это не про грандиозные жесты, а о том, чтобы сказать им: "Я вижу тебя. Я забочусь о тебе", — отметила Маркл. Идею о создании электронных писем она позаимствовала у подруги, которая также ведет подобный ритуал.

Психотерапевт Дарен Банарсе объяснил, что этот сентиментальный жест выполняет несколько функций. Во-первых, он служит личным отчетом о детстве, позволяя родителям запечатлеть важные моменты. Во-вторых, письма помогают детям получить подлинное представление о своих ранних годах, которое невозможно передать только фотографиями. Важно фиксировать не только значимые события, но и мелкие повседневные моменты, которые часто теряются в суете семейной жизни.

Шоу-бизнес в Telegram

8 мая 2025, 03:46
Меган Маркл. Кадр: YouTube
Подкаст The Jamie Kern Lima Show✓ Надежный источник

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