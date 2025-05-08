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Среда 7 мая

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79-летний Якубович пошел по стопам оскандалившейся на весь мир актрисы

79-летний Якубович пошел по стопам оскандалившейся на весь мир актрисы
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79-летний телеведущий и актер Леонид Якубович готовится к новой роли в боди-хорроре, который создается под руководством Валерии Гай Германики.

Хотя детали проекта пока остаются в секрете, уже можно сказать, что это будет интересная и необычная работа. Известно, что в мини-сериале также примет участие актриса Мария Кончаловская.

Режиссер Валерия Гай Германика отметила, что проект уже находится в процессе производства. Ожидается, что фильм будет иметь много общего с картиной "Субстанция", вышедшей в 2024 году и получившей положительные отзывы критиков. Подписавшись на эту роль, Якубович пошел по стопам оскандалившейся Деми Мур. Героиня голливудской звезды в "Субстанции" и ее моральные терзания вызвали бурные дискуссии зрителей и кинокритиков по всему миру.

Леонид Якубович. Кадр: YouTube

Сюжет нового боди-хоррора будет сосредоточен на темах старения, красоты и принятия. В нем будет рассказано о том, как известная актриса сталкивается с потерей популярности и начинает сомневаться в своей привлекательности. В попытке вернуть утраченные позиции она решается на эксперимент с секретным препаратом, который обещает сделать ее лучшей версией себя. Однако у такого решения есть свои последствия: каждая новая версия актрисы должна существовать по очереди, что создает множество сложностей и конфликтов.

Для Леонида Якубовича этот проект не станет первым опытом в киноиндустрии. За свою карьеру он снялся более чем в 20 фильмах и сериалах.

Шоу-бизнес в Telegram

8 мая 2025, 00:17
Леонид Якубович. Кадр: YouTube
Телеграм-канал Валерии Гай Германики✓ Надежный источник

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